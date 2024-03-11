Cizre’nin ’Nazlı’ ablası

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 1,5 yıldır görevli Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, vatandaşların gönlünü kazandı. Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı'ndan 11 Ağustos 2022'de Cizre'ye atanan Demir, ilk kadın kaymakam olarak görev yaptığı ilçede, birçok projeyi vatandaşların hizmetine sundu. Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra İsmail Ebul-İz El-Cezeri Köprüsü, Dirsekli Mahallesi'nde 64 dönümlük alanda mesire alanı, Seyir Cizre Cam Teras, belediye hizmet binasında güneş enerji sistemi, itfaiye binası, kadın yaşam merkezi ve yaşam parkları gibi hizmetleri sunan Demir, yaptığı ziyaretlerle halkın sevgilisi oldu.

Vatandaşlar için daha yaşanabilir bir Cizre oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Demir, "Geldiğimiz günden beri Cizre'nin devam eden projelerini tamamlamak, yeni projelerle vatandaşa nefes olmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Belediye imkanlarını vatandaşların huzuru, refahı için seferber etmeye çalışıyoruz" dedi.

Daha önce atıl durumdaki alanı cam teras olarak değerlendirdiklerini ifade eden Demir, şöyle konuştu: Cam teras 2 aydır faaliyet gösteriyor. Orası evlenen çiftlerin fotoğraf çektiği bir mekana da döndü. Vatandaşlarımız da ilgi gösteriyor. Çok mutluyum."

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