PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Benim projem

Girişimci Ben Lamm, para yağdırdı. Bilim insanları da nesli 4 bin yıl önce tükenen mamutları tekrar canlandırmayı başardı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
Benim projem

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bilim insanları, 4 bin yıl önce nesli tükenen mamutları geri getirmeyi başarmak üzere... 10 yıldan uzun süredir çalışmalar yürüten Harvard Üniversitesi'nden genetik bilimci George Church, 2021'de girişimci Ben Lamm'la birlikte Colossal Biosciences isimli şirketi kurarak projeye hızlandırdı. Lamm, "mamutların yaşayan en yakın akrabası olan Asya filinden alınan kök hücreler ilk kez embriyonik şekilde yeniden programlandı. Bu sayede mamutla tanışmamızın önü açıldı" dedi. Üretilen kök hücreler ayrıca bilim insanlarının fil embriyosu modelleri yaratmalarına da olanak sağlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kalyon Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini üstlendi | Murathan Kalyoncu: Yurt dışında kritik altyapı projelerine talibiz
Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
İyilik Yolu Derneği
Başkan Erdoğan’ın harekat emri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı: Bu yaz terörü sorun olmaktan çıkaracağız
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | Bomba iddia fotoğraflı ifşa
CHP lideri Özgür Özel fondaş TELE 1’in canlı yanında FETÖ argümanlarını kullanarak 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı
Türk Telekom
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Celta Vigo karşısında attığı ilk golle La Liga tarihine geçti! Dikkat çeken detay
Fenerbahçe Kadıköy’den ’Sağlam’ çıktı!
Soykırım gölgesinde Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazı kılındı! Yüzlerce Filistinlinin girişine engel oldular
Az kalsın eleniyordu | Milyoner’de ilk soruda joker kullanınca izleyenler çıldırdı! Aklını peynir ekmekle yemiş...
Muhalif kimliği ile öne çıkan Nihat Genç, Burcu Köksal’a kapıyı gösteren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Sen kimsin lan
Başkan Erdoğan’dan İzmir’de CHP’ye ’DEM’li bombardıman... | Özgür Özel’e ’mazlum’ benzetmesi: Bay Kemal’in ahı tutuyor
Takvim.com.tr görüntüledi | Fenerbahçe-Pendikspor maçında hakemlere büyük tepki! Erman Toroğlu’ndan olay sözler
SON DAKİKA