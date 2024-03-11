Benim projem

Bilim insanları, 4 bin yıl önce nesli tükenen mamutları geri getirmeyi başarmak üzere... 10 yıldan uzun süredir çalışmalar yürüten Harvard Üniversitesi'nden genetik bilimci George Church, 2021'de girişimci Ben Lamm'la birlikte Colossal Biosciences isimli şirketi kurarak projeye hızlandırdı. Lamm, "mamutların yaşayan en yakın akrabası olan Asya filinden alınan kök hücreler ilk kez embriyonik şekilde yeniden programlandı. Bu sayede mamutla tanışmamızın önü açıldı" dedi. Üretilen kök hücreler ayrıca bilim insanlarının fil embriyosu modelleri yaratmalarına da olanak sağlayacak.

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