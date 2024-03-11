Akif hastalığını öğrendi!

ATVnin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizinin yayınlayan bölümünde şu olaylar damga vurdu: Akif geçmeyen baş ağrısı için doktora gider tahlil yaptırır. Süreyya boşanma davası açması için Akif'i zorlar. Avukata giderler. Arif yine numara çevirir ve kurtulur.

KARŞISINA DİKİLDİ!

Akif'in sonuçları kötü çıkar birkaç aylık ömrü kalmıştır. Ayla, dosyaları alır ve Gökhan'ın karşısına dikilir. Ancak Gökhan onu çocuklarının annesinin ölümüne sebep olduğunu onlara söylemekle tehdit eder. İntikam almak içinde Akif ile Süreyya'nın romantik videosunu Nebahat'a atar.