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Fen lisesinin 8 ikiz öğrencisi başarılarını üniversitede de sürdürmek istiyor

Süleyman Demirel Fen Lisesi’nde 8 ikiz öğrenci okuyor. Kardeşlerin ortak hedefi ise üniversitede derece yapıp aynı okullara girmek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2024 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:01
Fen lisesinin 8 ikiz öğrencisi başarılarını üniversitede de sürdürmek istiyor

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Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi'nin 8 ikiz öğrencisi, üniversite eğitimlerinde de ayrılmamak için derslerine çok çalışıyor. Lisenin ikiz öğrencileri Rana ile Berra Çelik, Büşra ile Zeynep Şengül, Efdal ile Enfal Çakos, Rümeysa Sema ile Hakkı Burak Çelik, Yunus Emre ile Ömer Faruk Dinç, Zeynep Nur ile İbrahim Esin, Beray ile Berkay Gürdal ve Anıl ile Arda Çınar kardeşler, hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının ilgi odağı oluyor. Tek yumurta ikizi Efdal ile Enfal Çakos, okulda birbirleriyle karıştırılıyor.

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Liseye kadar öğrenim hayatlarına üçüz devam eden Rana ile Berra Çelik ise diğer kardeşleri İrem ile kazanmayı istedikleri tıp fakültesinde bir araya gelmeyi planlıyor. Okul Müdürü Turgay Bingül, "Hatta ikizlerimizden Türkiye birinciliği bekliyoruz. Onlara çok güveniyoruz" diye konuşuyor.

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