Harekete geç yorgunluğu at! İşte bizi yorgun düşüren 5 hatalı alışkanlık...

Kış ayları, beraberinde yorgunluğu da getiriyor. Bunun altında ise yaşam şeklimiz geliyor. Doç. Dr. Ahmet Aktaş, bizi yorgun düşüren 5 hatalı alışkanlığa dikkat çekiyor:

YETERLİ UYUMAMAK: Hücrelerin onarımından ve yenilenmesinden sorumlu olan melatonin karanlık ortamlarda ve akşam 23 ile sabah 05 saatleri arasında salgılanır. Her gün 6-8 saat uyumak idealdir.

KAHVALTIYI ATLAMAK: Güne kahvaltı etmeden başladığımızda kan şekerimiz düşer, gün boyu kendimizi yorgun hissederiz. Kahvaltınızda salatalık, biber ve domates gibi sebzeler tüketin. Un, şeker ve tuzdan uzak durun.

HAREKETSİZ YAŞAM: Düzenli spor yapmak, kalp ve damar sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. İşinize yürüyerek gidip gelin.

YETERLİ MİKTARDA SU İÇMEMEK: Susuzluk, temel vücut sistemlerine zarar vererek düzenini bozar. Hiçbir içecek suyun yerini tutmaz. Günde en az 2 buçuk-3 litre su tüketin.

KENDİNE VAKİT AYIRMAMAK: Yoğun çalışma temposu, hem bedenen hem de mental olarak yorgunluğa neden olur. Aşmak için en etkili yolu ise tatile çıkmaktır.