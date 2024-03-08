Okan Buruk gözünü rekora dikti

Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı Galatasaray'da henüz ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı. Aslan'ın hocası, Süper Lig'in 29. haftasında bugün yapacakları Çaykur Rizespor maçında da zafer elde ederek Cimbom'un başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu egale etmek istiyor.

Geçen sezon 3, bu sezon da 14 iç saha karşılaşmasından zaferle ayrılarak 17 maçlık galibiyet serisi yakalayan Buruk, kulüp efsanelerinden Gündüz Kılıç'ın başarısına ortak olmuştu.

Sonrasında kırdığı rekoru geliştirerek 17 maça çıkaran Okan Buruk'un, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ulaşmasına sadece 1 galibiyet kaldı. Ligde geride kalan 28 maçta 75 puan toplayarak beğeni kazanan Buruk, bu sezon tüm kulvarlarda ise maç başına 2.33 puan ortalaması yakaladı.