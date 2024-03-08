Beşiktaş’ta gönderilecekler listesinde yer alan Ante Rebic ’hayalet’ bir sezon geçiriyor

Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Ante Rebic, bu sezon 23 karşılaşmada görev yaptı. 1 gol atarken 5 asiste imza attı. 2.5 milyon Euro maaş alan Rebic'in performansı Beşiktaş taraftarlarını da çıldırttı. Bu sezon 5 hocası değişen Beşiktaş'ta hiçbir teknik adamın gözüne giremeyen Ante Rebic'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

5 MAÇTA 10 DAKİKA OYNADI

30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı. En fazla sahada kaldığı maç ise 88 dakikayla Eyüpspor ile oynanan kupa maçı. Rebic, ligde son 5 maçta sadece 10 dakika görev aldı. Fiorentina, Milan, Eintracht Frankfurt, Leipzig gibi takımların formasını giyen, 42 kez Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen Rebic'in Beşiktaş kariyerinin vasatın altında kalması düşündürüyor.