15 yaşındaki milli satranççı Ediz Gürel Türkiye’nin büyük ustası oldu

Çekya'da düzenlenen Prag Satranç Festivali'nde 15 yaşındaki Ediz Gürel, Erwin L'ami ile yaptığı karşılaşmada berabere kaldı. Son GrandMaster (GM) normunu almayı garantileyerek Türk satranç tarihinin 'En Genç Büyük Ustası' unvanına sahip olmayı başardı.

GM Gürel, şu anda FIDE Canlı ELO puanı sıralamasında 20 yaş altında dünyanın ilk 20 sporcusu arasında yer aldı. ELO puanı ile 16 yaş altı sporcular arasında ise dünyada 2. sıraya çıktı.

GM Gürel'in Canlı ELO puanı da 2571. Prag Satranç Festivali Challengers kategorisinde çok başarılı bir performans gösteren Ediz Gürel, dün 2666 ELO'lu Ukraynalı GM Anton Korobov ile şampiyonluk maçına çıktı. Türkiye'de satranç sporunda 2012'den bu yana büyük usta sayısı 16'ya yükseldi.