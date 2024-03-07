Kartal, Süper Lig’de kalan 10 mücadelenin 8’ini İstanbul’da oynayacak!

Süper Lig'in son periyoduna girildiği dönemde Kartal, kalan 10 mücadelenin 8'ini İstanbul'da oynayacak. Ayrıca söz konusu maçların 5'i de Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

29. haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak Siyah-Beyazlı ekip, daha sonra sırasıyla evinde Antalyaspor ve deplasmanda Başakşehir ile oynayacak. Ardından üst üste iki hafta Samsunspor ve Ankaragücü'nü ağırladıktan sonra 34. haftada Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Beşiktaş, 35. haftada da Rizespor ile evinde oynadıktan sonra sezonun son İstanbul dışı deplasmanı için Alanya'ya gidecek. Kartal, sezonun son iki maçında Hatayspor ile Dolmabahçe'de ve Kasımpaşa'yla da deplasmanda mücadele edecek.