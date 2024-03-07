33 yıllık kavuşma! Müge Anlı kardeş hasretini sona erdirdi

ATV'ninreyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyenleri ekran başına kilitledi. Gurbet Laçin, kardeşi Ruziye'nin 1991 yılında 4 yaşındayken Bursa'da halasının komşusu tarafından kaçırıldığı söyledi. O günden sonra kardeşini görmediğini belirtti. Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Önceki günkü yayında kardeşine seslenen Gurbet'e dün müjdeli haberi Anlı verdi. Ruziye'yi bulduklarını söyledi. Büyük mutluluk yaşayan Gurbet, İstanbul'da yaşayan evli ve bir çocuk sahibi olan kardeşiyle Gurbet'i bir araya geldi.

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