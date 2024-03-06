Yerli katkısında Kanarya farkı

İki dev takımda yerli ve yabancı oyuncuların katkısı dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de yerli oyuncuların gol katkısı 56 olurken Galatasaray'da bu rakam 48... Yabancı oyunculara bakıldığında ise dengeli bir görüntü var. G.Saray'da yabancı oyuncular 61 gol katkısı yaparken F.Bahçe'nin yabancıları ise 60 gole katkıda bulundu.

REKORA KOŞUYORLAR

G.Saray 75, F.Bahçe ise 73 puanla şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Sezon sonu şampiyon rekor bir puana sahip olacak. Ligde puan rekoru Fenerbahçe'ye ait. Sarı-Lacivertliler, 1988-89 sezonunu 93 puanla zirvede tamamlamıştı.