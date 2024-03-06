İsveç'te yaşayan Inger Jeanette Bengtsson, internetten estetik ameliyat işlemleri yapan şirketle anlaştı. İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. 3 operasyon için 6 bin 490 euro ödeme yaptı. Genç kadın, taburcu edilerek kaldığı otele yollandı. Fenalaşan Bengtsson, ameliyattan bir gün sonra 1 Kasım 2023'te hayata gözlerini kapadı. Kadının ailesi ise şikayetçi oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, hastaneden bugüne kadar hiçbir kayıt getirilmediği kaydedildi.

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