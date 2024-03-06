Otomotiv ihracatı rekor kırdı

Türkıye'nin ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisi geçen ay 3.1 milyar dolar ihracat yaparak en yüksek Şubat dış satımına ulaştı. Ülke ihracatında ilk sırada bulunan sektörün toplam dış satımdan aldığı pay yüzde 14.8, yılın 2 ayındaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 5 milyar 909 milyon dolar oldu. Binek otomobillerde en fazla dış satım olan ülke İtalya'ya yüzde 109, Birleşik Krallık'a yüzde 127, İspanya'ya yüzde 41, Almanya'ya yüzde 32, Polonya'ya yüzde 48 ihracat artışı kaydedildi.

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