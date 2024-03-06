Galibiyet ödülü 6 milyon TL olacak!

Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesini 182 milyon dolarlık teklifle kazanan beIN Media, bu meblağın yarısını güncel döviz, diğer yarısını ise 31,3 liralık kurdan ödeyecek. Anlaşmaya göre; sezon içinde Kasım 2024'te 10 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleşirse, bu ödemenin 5 milyon doları o günün döviz kuru üzerinden yapılırken kalan 5 milyon dolarlık ödemenin ise kuru 31,3 liradan işlem görecek. Kıstaslar değişmezse bir galibiyetin ödülü 6 milyon TL, beraberlikte ise 3 milyon TL olacak. Geçmiş yıllarda şampiyon olan kulüpler, her bir şampiyonluk için 7,18 milyon liralık ödülün sahibi olacak. Sezon sonunda şampiyon olacak ekibin şampiyonluk primi de 86 milyon lira.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN