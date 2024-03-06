’Eş’e bak! Aldatıldığını öğrendi boşanmak istedi yaşadıkları bununla kalmadı...

İstanbul'da ev hanımı Kadriye S. (37) eşiyle boşanmaya karar verdi. Aldatıldığını da öğrenen kadının yaşadıkları bununla kalmadı. Eşinin sevgilisi Sevil K.'nın hakaret ve tehdit mesajlarına maruz kaldı. "Senin kapına adam diker yüzünde 20 dikişlik hasar bırakırım. Aynaya baktığında beni hatırlayacaksın fare suratlı. Maymun, tilkiye benziyorsun" diye hakaretler yağdırdı. Kadriye S. şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sevil K. hakkında "tehdit" ile "hakaret" suçlarından soruşturma başlattı. (ARZU KAYA)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN