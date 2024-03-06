Benim adım Rümeysa! Depremde enkaz altında kaldı: 27 saat sonra kurtarıldı

Rümeysa Yalçınkaya, o enkazın altında birçok hayalini bıraktı. Kurtarıldığında ezilmedik kemiği kalmamıştı. Önce yoğun bakımda hayata tutunmaya çalıştı. Sonra yorucu bir fizik tedavi başladı. Ameliyatlar, doku nakilleri ve protezler birbirini kovaladı. Rümeysa ise hiç yılmadı. Çok çabaladı. İlk adımlarını atıp doktorları bile şaşırttı.

BENİM ADIM RÜMEYSA

Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem 11 ilimizi sarstı. Kahramanmaraşlı Rümeysa Yalçınkaya da depreme 7 katlı Anadolu Apartmanı B blokta yakalandı. Annesi, babası ve kardeşi de enkaz altında kalan Yalçınkaya, depremden 27 saat sonra kurtarıldı. Vücudunda ezilmedik nokta kalmamıştı. Bilinci kapalıydı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tam 4 ay yoğun bakımda kaldı. Doku kayıpları nedeniyle 9 kez ameliyat masasına yattı. Ve mucize eseri 3 aylık fizik tedavisinin ardından yeniden ayağa kalktı. Yürüteç yardımıyla ilk adımını attı. Ayak bileğine de protez takıldı. Yeni bir hayata başlayan Rümeysa, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Sarsıntının başlamasıyla binanın yıkılacağını anladım. Cep telefonumu alıp masanın altına girdim. Bina 10 saniyede yıkıldı. Üzerime kolon düştü. Hayatta olduğumu anlayınca 'Sesimizi duyan var mı?' diye bağırdım. Bir süre kimseye ulaşamadım. Annem ve kardeşim ilk saatlerde kurtarılmış ama babamın 4 gün sonra cenazesini çıkardılar. Hala yaşadığıma inanamıyorum.

TOKİ'NİN VERDİĞİ EVE YERLEŞTİLER

Yalçınkaya, deprem sonrası kendilerine verilen TOKİ evinde annesi ve kız kardeşiyle kalıyor. Babasından kalan emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını belirten Rümeysa, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanıyor.