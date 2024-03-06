SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Benim adım Rümeysa! Depremde enkaz altında kaldı: 27 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraşlı Rümeysa, depremde enkaz altında kaldı. 27 saat sonra kurtarıldı. 4 ay yoğun bakımda yattı. 9 ameliyat atlattı. Ama hayata sarıldı ve ayağa kalktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Mart 2024 Güncelleme 06 Mart 2024, 07:01

Rümeysa Yalçınkaya, o enkazın altında birçok hayalini bıraktı. Kurtarıldığında ezilmedik kemiği kalmamıştı. Önce yoğun bakımda hayata tutunmaya çalıştı. Sonra yorucu bir fizik tedavi başladı. Ameliyatlar, doku nakilleri ve protezler birbirini kovaladı. Rümeysa ise hiç yılmadı. Çok çabaladı. İlk adımlarını atıp doktorları bile şaşırttı.

BENİM ADIM RÜMEYSA
Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem 11 ilimizi sarstı. Kahramanmaraşlı Rümeysa Yalçınkaya da depreme 7 katlı Anadolu Apartmanı B blokta yakalandı. Annesi, babası ve kardeşi de enkaz altında kalan Yalçınkaya, depremden 27 saat sonra kurtarıldı. Vücudunda ezilmedik nokta kalmamıştı. Bilinci kapalıydı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tam 4 ay yoğun bakımda kaldı. Doku kayıpları nedeniyle 9 kez ameliyat masasına yattı. Ve mucize eseri 3 aylık fizik tedavisinin ardından yeniden ayağa kalktı. Yürüteç yardımıyla ilk adımını attı. Ayak bileğine de protez takıldı. Yeni bir hayata başlayan Rümeysa, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Sarsıntının başlamasıyla binanın yıkılacağını anladım. Cep telefonumu alıp masanın altına girdim. Bina 10 saniyede yıkıldı. Üzerime kolon düştü. Hayatta olduğumu anlayınca 'Sesimizi duyan var mı?' diye bağırdım. Bir süre kimseye ulaşamadım. Annem ve kardeşim ilk saatlerde kurtarılmış ama babamın 4 gün sonra cenazesini çıkardılar. Hala yaşadığıma inanamıyorum.

TOKİ'NİN VERDİĞİ EVE YERLEŞTİLER
Yalçınkaya, deprem sonrası kendilerine verilen TOKİ evinde annesi ve kız kardeşiyle kalıyor. Babasından kalan emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını belirten Rümeysa, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kentsel dönüşüme takoz oldular:5 ilçe 43 dava! İşte CHP’nin başkan adayları
Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Kabine sonrası açıkladı
Ramazan fırsatçılarına ayar verildi! Kıyma ve kuşbaşı fiyatları sabitlendi
Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaşma adımı: TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye indirildi
CHP lideri Özgür Özel’den Halk TV’de fondaş Şirin Payzın’a canlı canlı azar: Bu doğru bir şey değil
Galatasaray daha avantajlı | TAKVİM’in usta yazarları şampiyonluk yarışını değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İİT’de Filistin vurgusu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı
Bay Kibir Reklamoğlu bölüm 2 | CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ulaşımdaki vasat yönetimi animasyon oldu! İşte sosyal medyayı sallayan o video...
Son dakika: Eyüpsultan’da 5 kişi ezip sırra kadem basmıştı! Ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu olduğu ortaya çıktı! Kazadan hemen sonra Mısır’a kaçmış
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
TFF, Süper Lig’de 28. hafta VAR kayıtlarını açıklandı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçındaki tartışmalı kırmızı kartın konuşmaları
Kıskandığım için yapmışımdır | Esra Erol’da, Murat 5 çocuklu Yıldız’ı öldürdü mü? Sabriye kızını bulmak için katılmıştı ama...
Kendi seçmenini hedef aldı! CHP’li lider Özgür Özel’den CHP’lilere ’aklınızı başınıza alın’ ayarı!
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sivas mitinginde önemli açıklamalar
SON DAKİKA