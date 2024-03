Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sivas mitinginde önemli açıklamalar!

CHP'nin yeni genel başkanı her açıdan tam bir hayal kırıklığı. Daha önce bağırıp çağırarak kendince oynadığı orta oyunlarını hiç takip etmediğimiz için çapı, kalibresi bu konuda pek bir fikir sahibi değildik.

Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında ya bir gaf yapıyor, ya bir skandala imza atıyor, ya da toplumun bir kesimine alenen hakaret ediyor.

Şimdi de çıkmış bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz demiş. Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağa babaları kulağını çekmiş olmalı ki, daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı.

Varsın CHP'nin genel başkanı askerlik vazifesini bedelli olarak yapanlardan oy istemesin. Varsın CHP'nin genel başkanı bunları yaparken, bölücü örgütün uzantısı ile DEM'lenmekten geri durmasın. 85 milyonun tamamın başımızın üzerinde yeri vardır. Milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz.

