Ahmet Yüce’den çalışanlarına bayram ikramiyesi

Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto A.Ş. patronu Ahmet Yüce, 15 yıldır çalışanlara ikramiye dağıtıyordu. Yüce, geçen yıl tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye vermişti. Ünlü patron bu yıl ikramiyelerde artışa gitmeye karar verdi. 2023 yılında tüm işçilere 29 maaş ikramiye verilmesine karar verildi ve paralar bayramdan önce hesaba yattı. Yüce'nin çalışanları büyük sevinç yaşadı. Bu arada Škoda, 2023 Türkiye otomobil pazarında tarihi bir rekora imza atmıştı. Aralık ayında 4 bin 484 adetlik satışla 2023'ün en yüksek satışlarını elde eden Škoda, 2023 yılını 35 bin 41 adetlik rekor satışla tamamladı.

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