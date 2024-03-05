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Galatasaray Okan Buruk yönetiminde derbilerde ezeli rakiplere büyük fark attı

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor son iki yılda derbilerde toplam 32 puan toplarken, Galatasaray 26 puanı hanesine yazdırdı. Okan hoca ile birlikte rekorlara imza attı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mart 2024 Güncelleme 05 Mart 2024, 06:59
Galatasaray Okan Buruk yönetiminde derbilerde ezeli rakiplere büyük fark attı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli teknik adam yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı tam 11 derbiye çıktı. Galatasaray, bu maçların 8'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2'sinde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.

Okan Buruk yönetimindeki Cimbom dördüncü Beşiktaş derbisinde üçüncü galibiyetini aldı. Galatasaray, son iki sezonda derbilerde 26 puan toplarken, Trabzonspor ve Beşiktaş 12, Fenerbahçe ise 8 puan elde etti.

Galatasaray, Okan Buruk ile Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı. Süper Lig'de geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan Sarı-Kırmızılı ekip, ezeli rakibi Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu. Teknik direktör Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da tarihe geçti.

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Aslan, Victor Nelsson-Davinson Sanchez ikilisiyle çıktığı 10 maçı kazandı. Müthiş ikili Beşiktaş derbisinde de uyumuyla dikkat çekti. Galatasaray maçı gol yemeden tamamladı. Davinson 16 lig maçında 2 gol atarken Nelsson ise 23 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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