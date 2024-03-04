Galatasaray, Dolmabahçe’de 8 yıl aradan sonra kazanmayı başardı

Dev derbide zafer Galatasaray'ın... Sarı- Kırmızılılar tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği maçta Beşiktaş'ı Tüpraş Stadı'nda 1-0 yenerek liderliği 1 gün aradan sonra yeniden Fenerbahçe'den devraldı. Cimbom, Siyah-Beyazlılar'ın 2016'da yenilenen stadında ilk galibiyetini aldı. Karşılaşma golle başladı. Henüz 2. dakikada soldan Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Musrati'nin ters kafa vuruşu ağlara gitti ve Galatasaray öne geçti: 0-1.



COLLEY 90'DA KIRMIZI GÖRDÜ

19. dakikada Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde, doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta gitti. 40. dakikada Kaan'ın pasında penaltı noktasına hareketlenen Kerem Demirbay'ın kayarak vuruşunda zamanında kalesini terk eden Mert Günok'a çarpan top kornere gitti.

61. dakikada Muçi'nin ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal'ın şutunda Muslera gole izin vermedi. 90. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Barış Alper'e kayarak müdahale eden Colley sarı kartı gördü. VAR'dan gelen tavsiye üzerine kenara gelen Halil Umut Meler sarı kartı iptal ederek Colley'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Derbi de 1-0 bitti.



TARİHE GEÇEN GOL!

Kartal'ın orta alandaki silahı Al Musrati kötü anlamda tarihe geçti! Kritik maçın başlamasının üzerinden 1 dakika 29 saniye geçtiği anda kendi ağlarını sarsan Libyalı futbolcu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbilerde en erken gole imzasını atmış oldu.