Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan Beşiktaş derbisi için zafer planı!

Hem Avrupa defterini kapatan hem de Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da gözler Beşiktaş ile oynanacak derbiye çevrildi. Aslan'ın teknik direktörü Okan Buruk, dev maç için zafer planını da yaptı.

RAKİBİ OYUNCULARA EZBERLETTİ

Hem tartışmalara son vermek hem de Süper Lig'deki zirve yarışında herhangi bir kayıp yaşamak istemeyen Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, rakipleriyle ilgili gerekli analizini yaptı. Ekibiyle gerçekleştirdiği analizleri oyuncularına da tek tek anlatan Buruk, Beşiktaş derbisinde rakiplerinin zaaflarının üstüne gidilmesi yönünde bir karar aldı. Aslan'ın hocası öncelikle maçın başlamasıyla birlikte önde baskı yapılması talimatı verdi.

BEŞİKTAŞ'I HATAYA ZORLAYACAK

Savunma hattını öne çıkarmayı düşünen Okan Buruk, Beşiktaş stoperleri ve beklerinin top çıkarmada sorunlu olması sebebiyle rakiplerinin bu dezavantajından da yararlanmayı hedefliyor. Deneyimli hoca, en öndeki oyuncularından da pres yapmalarını istedi. Galatasaray, hızlı oyuncularının bu özelliğini kullanıp pozisyon üretmek ve hücum hattındaki en etkili gol silahı Mauro Icardi ile de skor bulmayı amaçlıyor. Bu sezon deplasmanda 13 maça çıkan ve 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 1 yenilgi alan Galatasaray, 3 puan istiyor.

DOLMABAHÇE'DE DEV KAPIŞMA

Süper Lig'de 28. haftanın sonucu merakla beklenen maçında bugün Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda 19.00'da başlayacak kritik randevuyu Halil Umut Meler yönetecek. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ta cezalı olan Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov'un yanı sıra sakatlığı süren Tayfur Bingöl oynayamayacak. G.Saray'da ise Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen futbolculardan Hakim Ziyech ile Serge Aurier'in derbide olmayacağı ifade edildi. 72 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. 46 puan elde eden Beşiktaş ise 28. hafta öncesinde averajla 4. sırada yer aldı.

ASLAN DEV MAÇA HAZIR

Cimbom, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray'ın taktik idman gerçekleştirdiği ve hücum organizasyonları üzerine durduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Galatasaraylı futbolcuların idmanda oldukça hırslı oldukları gözlendi.