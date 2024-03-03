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Fenerbahçe Hatay'da kazandı! Osayi Samuel ve Cengiz Ünder’in golleriyle liderlik koltuğunu ele geçirdi

Sarı-Lacivertliler, 24. dakikada Osayi Samuel ve 40’ta Cengiz Ünder’in golleriyle Hatayspor’u devirdi... Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu ele geçirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
Fenerbahçe Hatay’da kazandı! Osayi Samuel ve Cengiz Ünder’in golleriyle liderlik koltuğunu ele geçirdi

Fenerbahçe Hatayspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-Lacivertliler 24. dakikada golü buldu. Dzeko, topu altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Nijeryalı yıldız topu kale önünde ağlarla buluşturdu: 0-1. Golden sonra baskısını daha da artıran Sarı-Lacivertliler, 40'ta Cengiz Ünder ile farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in yaptığı ortada, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2.

SZYMANSKI GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Fenerbahçe ikinci yarıya da oldukça etkili başladı. 55. dakikada Ferdi Kadıoğlu pasını Szymanski'ye verdi. Polonyalı yıldızın şutunu Recep çizgiden çıkardı. 59'da Hatayspor'un golcüsü Halil Dervişoğlu, Rivas ile girdiği verkaç sonrasında önünü boşalttı ve şutunu çekti. Kaleci Livakovic köşeye giden topu çıkardı. 87'de Hatayspor etkili geldi. Massanga'nın savunma arkasına attığı pasta Doğukan kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı. Fenerbahçe 3 puanı alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğunu ele geçirdi.

DZEKO'DAN 5 AY SONRA ASİST!
Sarı Kanarya'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Osayi'nin attığı golde asisti yapan isimdi. Süper Lig'deki son asistini 8. haftada oynanan Kasımpaşa maçında yapan tecrübeli oyuncu yaklaşık 5 ay sonra gol pası verdi. Yıldız oyuncu, bu sezon 27 maçta 18 gol, 5 asiste ulaştı.

KANARYA'NIN 7. HARİKASI
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, Semih Şentürk'ten (2007-2008) bu yana Sarı-Lacivertli formayla bir Süper Lig sezonunda deplasmanda 7 gole ulaşan ilk Türk oyuncu oldu. Kanarya'nın milli oyuncusu, 3 haftalık suskunluğuna da son vermiş oldu. Bu sezon 20. Süper Lig maçına çıkan Cengiz Ünder, 9 gol ve 3 asistle mücadele ediyor. Son haftalarda performansı eleştirilen tecrübeli oyuncu, attığı golle taraftarlardan alkış topladı.

REKORA KOŞUYOR
Bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 72 gol atan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde sadece 1988-1989 sezonunda daha yüksek sayıya ulaştı (80).

TADİC DE BOŞ GEÇMEDİ
Fener'in Sırp yıldızı Dusan Tadic, Cengiz Ünder'in attığı golde asisti yapan isimdi. Sırp yıldız, bu sezon 8. asistini yaptı.

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