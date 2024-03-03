Beşiktaş’ta teknik direktör Fernando Santos’un taktiği belli oldu! Orta sahaya büyük iş düşecek

Süper Lig'de bugün Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un dev maç için nasıl bir taktik hazırladığı belli oldu. Hafta boyunca yapılan idmanlarda Galatasaray'ın zaaflarını oyuncularına ezberleten Portekizli çalıştırıcının 3. bölgede pres yapılmasını istemediği öğrenildi. Deneyimli hocanın Sarı-Kırmızılı takımın ikinci bölgede çok top kaybı yaptığını ifade ettiği ve oyuncularından presin bu bölgede başlamasını talep ettiği belirtildi.

İLK DERBİSİNDE HEDEF 3 PUAN

Santos'un bu bölgede yapılacak presin ardından kazanılacak toplarla sonuca gidilmesini hedeflediği öğrenildi. Bu plana göre Kartal'ın orta sahasındaki Amartey, Al Musrati ve Muçi'nin, Torreira ve Kerem Demirbay'a baskı yapacağı öğrenildi. İlk derbisine çıkacak olan Santos, taraftarı önünde dev maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

KARTAL MAÇA HAZIR

Süper Lig'in 28. haftasında bugün derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla noktaladı. Fernando Santos yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi. Siyah-Beyazlı futbolcuların antrenmandaki hırslı tavırları dikkat çekti. Oyuncuların idman sonrası bir araya gelerek galibiyet yemini ettikleri öğrenildi.

ONUR 11'E DÖNÜYOR

Konyaspor ile oynanan kupa maçında formasını Jonas Svensson'a kaptıran Onur Bulut, derbiyle beraber formasına kavuşyor. Santos'un, Norveçli oyuncunun performasından memnun olmadığı gerekçesiyle derbide Onur Bulut'u sahaya süreceği öğrenildi.

UMARIM BEŞİKTAŞ KAZANIR

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Roberto Hilbert, bugün oynanacak derbi ile ilgili, "Beşiktaş'ın büyük bir hayranıyım, bu yüzden umarım bu derbiyi kazanırlar." ifadelerini kullandı.

SON KARAR AMARTEY

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçının 11'ini büyük oranda netleştirdi. Tecrübeli teknik adam, Gedson'un yokluğunda tam hazır olmayan Salih'in yerine Amartey'e 11'de görev verecek.