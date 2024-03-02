Siyah-Beyazlılar’ın derbideki itici gücü bu iki faktör olacak: Taraftar ve savunma!

Beşiktaş son dönemde iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Fernando Santos yönetiminde sahasında 6 maça çıkan Siyah- Beyazlılar bu karşılaşmalarda kalesinde gol görmedi.

Söz konusu karşılaşmalarda 13 kez rakip fileleri havalandıran Siyah- Beyazlılar bu periyotta sadece 0-0 sona eren Adana Demir maçında gol sevinci yaşayamadı. Son dönemde savunmasını sertleştirip rakiplerine pozisyon vermeyen ve Kartal, Şubat ayında sadece kupadaki Antalya maçında kalesinde gol gördü. Beşiktaş, derbide taraftarlarının da desteğiyle Galatasaray karşısında da bu serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

20 Ocakta'ki 4-0'lık Pendikspor maçının ardından yediği gol ortalaması da 1.47'ye gerileyen Beşiktaş, taraftarıyla bütünleşip Galatasaray'ı mağlup etmeyeçalışacak. Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı maçlarda Galatasaray'a karşı olan üstünlüğü de dikkat çekiyor. Rakibini ağırladığı son 6 maçı da kazanan Siyah-Beyazlılar söz konusu maçlarda rakibi karşısında sadece 19 dakika yenik durumu düştü.