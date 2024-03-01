Fernando Santos’tan basın toplantısında net mesajlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Gündeme yönelik değerlendirmeler yapan Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray derbisi için de net konuştu.

KIŞ TAMAMEN BİTMİŞ DEĞİL

Henüz

Bahar geliyor ama bizim için kış bitmedi istenilen seviyede olmadıklarını söyleyen Santos, "Teknik olarak ilkbahara giriyoruz ama zor bir kış oldu. Kışın tamamen bittiğini söyleyemem. Beşiktaş'ı hedeflerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Beraber oynamayı geliştirmeliyiz. Kazanma alışkanlığı da önemli. Beşiktaş'ta her oyuncu, ilk 11 oyuncusudur. Sonraki sene için planlar yapıyoruz. Gelecek sene hedefimiz şampiyonluk olacak" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'A ÖZEL HAZIRLIK YOK

Pazar günü G.Saray ile oynayacakları dev derbi hakkında ise Kartal'ın teknik patronu, "Gedson Fernandes yok diye sahada eksik olmayacağız. 11 kişi olacak. Bireysel olarak kimseyi değerlendirmiyorum. Amacım güçlü bir takım oluşturmak. Küçük takımlar G.Saray'a karşı kontraatak yapabilir. Ama biz Beşiktaş olarak özel plan yapmayız. Rakibimizi analiz edeceğiz ama kendimi oyunumuzu oynayıp, 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.



ABOUBAKAR BURAYA AİT HİSSEDİYOR

Yeni sezonda Beşiktaş ile yola devam etmeyeceği konuşulan Vincent Aboubakar'ın geleceği hakkında açıklama yapan Fernando Santos, "Aboubakar, eğer kötü durumda olsaydı kadroda olmazdı. Takımda yer alan hiçbir oyuncunun kendini Beşiktaş'a ait hissetmeme durumu olamaz" dedi.



RAPORUMU VERECEĞİM

Siyah-Beyazlılar, G.Saray derbisi sonrasında Cenk Tosun ve Salih Uçan ile masaya oturacak. Bu oyuncuların henüz yeni sözleşme imzalamaması hakkında Santos, "İki oyuncumuzun sözleşmeleri konusunda raporumu hazırlıyorum, yönetime sunacağım. Salih'in sakatlığı hakkında sağlık ekibimizden haber bekliyoruz" diye konuştu.