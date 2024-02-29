Fırtına, Başakşehir engelini Boşnak yıldızı Edin Visca’nın attığı golle geçti! Kupada tur biletini kaptı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup edip yarı finale yükseldi. 4. dakikada Mendy'nin şutunu Deniz kornere çeldi. 6'da Bardhi'nin ceza sahası içinden çektiği şutu Deniz kornere tokatladı. 37de Trabzon gole yaklaştı. Umut'un altıpasta bulunan Trezeguet'ye verdiği pasta Mısırlı yıldız topu ıskaladı.

41'de ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Bardhi'nin şutu auta gitti. 45+3'te kullanılan kornerde Meunier'nin kafa vuruşu direğin yanından auta gitti ve ilk yarı 0-0 sona erdi. 57'te Visca'nın ceza sahası çaprazından çektiği şut köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 59'da penaltı noktasında topla buluşan Onuachu'nun vuruşunda top auta çıktı. 74'te Emirhan'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı. 86'da kaleci ille karşı karşıya kalan Piatek'e Uğurcan gol izni vermedi. Trabzonspor bu sonuçla kupada son 4 takım arasına kalmayı başardı.



HEDEFE DOĞRU GİDİYORUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı zaferin ardından konuştu. Deneyimli çalıştırıcı,"Tur atladığımız için çok mutluyuz. İlk yarıda net pozisyonlarımız var. Maçı erken koparabilirdik. Rakibe fazla fırsat vermedik. Doğru savunma, doğru hücum, karşılığında turu aldık. Trabzonspor, büyüklüğünü bu kupalara ambargo koyarak almıştır. Bu kupa önemli hedeflerimizden birisi. Hedefimize doğru gidiyoruz. Trabzonspor, inadıyla vazgeçmez" dedi.



SONUNA KADAR DEVAM

Galibiyetin mimarı Visca, Başakşehir zaferini, "Turu geçmek önemliydi. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hedefimiz sonuna kadar devam etmek. Kendi adıma da mutluyum. Böyle devam etmeliyiz" sözleriyle anlattı.



UÇAN TEKMEYE PENALTI YOK!

Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin 35'te sol kanattan Umut Güneş'in ortasında Paul Onuachu, ceza sahasında yerde kaldı. Bordo-Mavililer bu pozisyonda penaltı bekledi. Ancak; hakem Kadir Sağlam devam kararı verdi. Trabzonspor devre arasında, "Onuachu'nun göğsüne atılan tekme sonrası, oyun köşe vuruşuyla devam etti" paylaşımı yaptı. Pozisyon, sosyal medyada da tartışıldı.



HAKEMLER GÖREMİYOR DUYAMIYOR!

Trabzon, hakem kararları için, "Malum kulüplerin maçlarında VAR odasındaki ekrana adeta büyüteçle bakan hakemler; konu Trabzonspor ve Anadolu takımları olunca göremiyor, duyamıyor, bilemiyor. Biz ayakta kalırız ama futbolumuz erir"açıklaması yaptı.



FIRTINA'DA ÇİFTE SAKATLIK

Başakşehir ile oynanan maçta Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile Umut Güneş sakatlık yaşadı ve iki oyuncu da maça devam edemedi. Nijeryalı golcü 68'de yerini Enis Destan'a bıraktı. Bordo-Mavili ekibin orta saha oyuncularından biri olan Umut Güneş de 81'de sakatlandı ve maça devam edemedi. Güneş'in yerine ise teknik direktör Abdullah Avcı, Kerem Şen'i sahaya sürdü.