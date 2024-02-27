Zirvede Batshuayi var! Ligde oynadığı 19 maçta 406 dakika süre aldı ve 7 gol attı

F.Bahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, dakika başına gol katkısı baz alındığında ligin en golcü ismi oldu. Batshuayi, ligde oynadığı 19 maçta 406 dakika süre aldı ve 7 gol attı.

Belçikalı yıldız her 58 dakikada 1 gol atarak bu kategoride zirvede yer aldı. Batshuayi'yi 86 dakikada 1 golle Adana Demir'den Mario Balotelli takip etti. Fenerbahçeli Cengiz Ünder 94 dakikada 1 gol, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy 100 dakikada 1 gol, yine F.Bahçeli Dzeko da 114 dakika 1 golle listede yer aldı.

ATV'DE BÜYÜK HEYECAN

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Saat 20.45'te Ankaragücü, son şampiyon Fenerbahçe'yi Eryaman Stadı'nda konuk edecek. Bu maç ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Yarın 17.30'da Trabzonspor- Başakşehir, 20.45'te Beşiktaş- Konyaspor maçları oynanacak. Bu iki maç ise A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Çeyrek final heyecanı perşembe Galatasaray- Karagümrük maçı ile tamamlanacak. Bu maç ise ATV'den yayınlanacak.

BALOTELLI KADRO DIŞI KALDI

Adana Demirspor Kulübü, başkan danışmanı ile kavga eden Mario Balotelli ile ilgili kararını verdi. Yönetim, golcü futbolcuyu kadro dışı bıraktı. 33 yaşındaki İtalyan yıldız bu sezon oynadığı 8 maçta 4 gole imza attı.

BARCELONA'DA KALACAKLAR

Katalan ekibi Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Frenkie de Jong ve Ronald Araujo'nun geleceği için, "İkisi de geleceğimiz açısından kıymetli oyuncular. Transfer haberleri gerçek dışı" dedi.



ALPEREN YETERLİ OLMADI

NBA'de Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets evinde Oklahoma'ya 123-110 yenildi. Maçta Şengün 19 sayı, 12 ribauntla double double yaparken Thunder'da Gilgeous- Alexander 36 sayıyla en skorer isim oldu.

14 SENE SONRA RAKİP OLACAKLAR

A.Gücü ile Fenerbahçe bugünkü maçla 14 yıl sonra kupada birbirlerine rakip olacak. Kupada iki takım bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 8, Ankaragücü 7 zafer elde etti. 1 maç ise beraberlikle bitti. Fenerbahçe 7 kez kupayı kazanırken A.Gücü de 2 kez kupayı müzesine götürdü.



KANARYA YARI FİNAL PEŞİNDE

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe 20.45'te Ankaragücü'ne konuk olacak. Maçı Bahattin Şimşek yönetecek. İsmail Kartal kupa maçı için takımda rotasyona gidecek. Ancak Fred bu maçta da riske edilmeyecek.

RAMS PARK'TA TARTIŞMALI ANLAR

Cimbom'un 9. dakikada penaltıdan kazandığı gol, VAR'ın uyarısı ile geldi. Hakem Abdulkadir Bitigen, Van de Streek'in Tete'ye yaptığı harekete 'penaltı' dedi. Ayrıca Galatasaray'ın kazandığı 2. gol için önce ofsayt kararı çıktı. Ancak; VAR kontrolü sonrasında Kerem'in golü geçerli sayıldı.

Göze batan iki pozisyon dışında Vinicius'un bir golü de faul kararı ile geçersiz sayıldı. VAR incelemesi sonrasında da karar değişmedi.



YALÇIN: VAR SİSTEMİ BÖYLE KULLANILACAKSA HİÇ KULLANMAYIN

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Yalçın, "VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından hakem hata yaptı der, geçeriz. Bu hataya girmiyor" dedi.



AVCI'NIN JOKERİ MENDY

Trabzon'da Adana Demir maçına stoperde başlayan Batista Mendy, bu mevkide Abdullah Avcı'nın jokeri oldu. Fransız oyuncu asıl mevkii ön libero olmasına rağmen bu sezon 21 maçın 10'unda merkez orta saha, 7'sinde ön libero, 4'ünde ise stoperde görev yaptı. Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncunun stoperde maça çıktığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bordo- Mavililer, Mendy'nin stoperde oynadığı Gaziantep maçını 3-1, İstanbulspor maçını 3-0 ve Adana Demir maçını 1-0 kazanırken sadece Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.



ENİS DESTAN YİNE 11'DE BAŞLAYACAK

Trabzonspor'da Nijeryalı golcü Paul Onuachu ve Fildişili Nicolas Pepe'nin Başakşehir ile oynanacak kupa maçına da yedek başlaması bekleniyor. Başakşehir sınavında forvet hattında yine Enis Destan'ın görev alacağı öğrenildi. Abdullah Avcı Onuachu ve Pepe'nin henüz fiziksel anlamda hazır olmadığını belirtmişti.

TREZEGUET FIRTINASI

Ligde 46 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, Trezeguet'nin gol attığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi ve 16 puan topladı. Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasının ardından 27 numaralı formayı bırakarak 10 numarayı alan Trezeguet, bu formayla ligde çıktığı son 3 karşılaşmada gol atmayı başardı.

INTER'DE HAKAN ŞOKU

Serıe A ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Milli oyuncunun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildi. Hakan Çalhanoğlu, 4 Mart'tan sonra sahalara dönebilecek.



LIONEL MESSI SEZONU AÇTI!

MLS'te Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami, deplasmanda Los Angeles Galaxy ile 1-1 berabere kaldı. Ev sah-i bi, 75'te Dejan Joveljic'in golüyle öne geçti. Messi, 90+2'de beraberlik golünü kaydetti.



NBA'DE CEZA YAĞMURU

NBA'de Pelicans-Miami maçındaki gerginlik nedeniyle 5 oyuncu ceza aldı. Heat'ten T.Bryant 3, J. Butler ile N. Jovic ise 1 maç ceza aldı. Pelicans'ta J. Alvarado 3, N.Marshall da 1 maç men ile cezalandırıldı.



DEV MAÇTA KAZANAN YOK

Superclasico'da River Plate, evinde Boca Juniors ile 1-1 berabere kaldı. River Plate'in golünü Solari, Boca'nın golünü Medina attı. Monumental Stadı'ndaki maçta tribünlerdeki muhteşem görüntüler damga vurdu.



CENK TOSUN'A ÖZEL TEBRİK

İstanbulspor maçında net fırsatları harcasa da Cenk Tosun, mücadelesi ve aldığı sorumluluk nedeniyle Fernando Santos'un takdirini kazandı. Portekizli teknik adamın mücadelenin ardından yıldız isme özel olarak teşekkür ettiği belirtildi. Cenk Tosun bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yönetim, yıldız oyuncu ile sezon sonunda görüşecek.



SVENSSON'A KAPI GÖRÜNDÜ!

Beşiktaş'ın Jonas Svensson planı belli oldu. Norveçli savunma oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Devre arasında transfer edilen ve 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun yerine takviye yapılacak. Beşiktaş'ta 3 lig maçına çıkan Norveçli isim, gol veya asist katkısında bulunamamıştı. Bilindiği gibi Norveçli oyuncu, teknik direktör Fernando Santos gelmeden önce transfer edilmişti.



GEDSON'UN YERİNE SALİH

Beşiktaş'ta Portekizli orta saha Gedson Fernandes İstanbul maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmüştü. Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un da yıldız ismin yerine Salih Uçan'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Deneyimli hocanın 30 yaşındaki oyuncunun idman performansından memnun olduğu da gelen haberler arasında. Bu sezon 30 maçta forma giyen Salih takımına 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.



ŞANLIURFA'DA GOL YOK

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasının kapanış maçında kümede kalma savaşı veren Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor karşılaştı. Maçta gol sesi çıkmadı. İki takım da puanını 23'e yükseltti. Tuzlaspor'da Philip Awuku 52. ve 65. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.