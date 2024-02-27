Galatasaray çok zorlandığı maçta Antalya’yı Kerem Aktürkoğlu’nun iki golüyle devirdi

Liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den geri almak isteyen Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. 12. dakikada Van de Streek'in Tete'ye müdahalesi sonrası hakem, VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret etti.

Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 15. dakikada Tete'nin şutunu Leite çeldi. 22'de Saric'in şutunda top üst direkten döndü. 33. dakikada Kaluzinski'nin ortasında, Muslera'nın da boşa çıkmasıyla, Van de Streek, beraberlik golünü kaydetti: 1-1. 45+2'de Torreira'nın ortasına Vinicius vurdu, kaleci çeldi Kerem Aktürkoğlu tamamladı. VAR incelemesi sonrası ofsayt iptal edildi ve gol verildi:

2-1. PENALTIYI ÜST DİREĞE VURDU

48'de Vinicius'un şutunu kaleci Helton kornere tokatladı. 57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Köhn, Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı hakem penaltıyı verdi. Kerem Aktürkoğlu beyaz noktadan topu üst direğe nişanladı. 72'de Kerem Demirbay'ın ortasına altıpasın içinde kafayı vuran Davinson topu dışarı yolladı. 83. dakikada Mertens, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti ancak top auta gitti.

KARİYERİNİN ZİRVESİ

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunu Kerem Aktürkoğlu doldurdu. Milli futbolcu, biri penaltıdan attığı 2 golle Sarı-Kırmızılı takıma galibiyeti getirdi. 25 yaşındaki hücumcu, bu sezon Süper Lig'deki 11'inci golünü kaydetti. Kerem, böylelikle en üst lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Galatasaray'ın 'Kerem Potter'ı bir başka dikkat çekici istatistiğe de imzasını attı. Başarılı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de Mauro Icardi ile birlikte en fazla Süper Lig maçının açılış golünü atan iki Galatasaray oyuncusundan biri oldu. Kerem, 4. kez bir maçın açılış golünü kaydetti. Yıldız oyuncunun ligde 5 de asisti bulunuyor.

2002 SONRASI EN UZUN SERİ

Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden ve Süper Lig'deki son 17 iç saha maçının tamamını kazanan Galatasaray, Mayıs 2001-Kasım 2002 arasından (25 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.



CİMBOM SARIDA GEÇTİ!

Aslan'da Antalya ile oynanan maç öncesi Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunan isimler arasındaydı. Oliveira'nın oynamadığı maçta Sanchez ve Kerem kart görmedi. Bu isimler Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.



CARLOS VINICIUS ETKİLİ OLAMADI

Cimbom'un yeni transferlerinden Carlos Vinicius, ilk kez Süper Lig'de ilk 11'de forma giydi. Ayrıca Okan Buruk Abdülkerim, Berkan ve Kaan Ayhan'ı yedeğe çekti. Icardi ise cezası nedeniyle oynamadı. Bu isimlerin yerine Nelsson, Köhn ve Tete oynadı. Vinicius beklentileri karşılayamadı.



ICARDI'YE SELAM!

Kerem attığı gollerin ardından Icardi'nin sevincini yaparak tribündeki Arjantinli yıldıza selam yolladı.



KÖHN FIRTINA GİBİYDİ!

Dün gece topla en fazla buluşan ve top kapan oyuncu Derrick Köhn'dü. 73 kez topla buluşan Köhn, 2 şut pası verdi. 19 ikili mücadelenin 10'undan galip ayrılan Alman oyuncu, 4 top kaptı ve 6 sahipsiz top kazandı. Köhn 3 çalım atarken 1 de penaltı aldırmayı başardı.



OKAN BURUK: 5 YILDIZI İSTİYORUM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Liderliği geri aldık, hedefimiz kazanarak devam etmek" diyerek sözlerine başladı. Başarılı çalıştırıcı, "İki senedir Fenerbahçe ile çekişmemiz çok yakın geçiyor. Son düzlüğe girdik. Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü, bundan önceki kazandığı şampiyonlukları biliyoruz. Bir şampiyonluk daha kazanmak istiyoruz. Hedefim Galatasaray ile 5. yıldızı takmak" yorumunda bulundu.

TETE SAÇ BAŞ YOLDURTTU

Galatasaray'da maça 11'de başlayan Tete, kaçırdığı gol fırsatları ve kaptırdığı toplarla taraftarları çıldırttı. Brezilyalı futbolcuya 45 dakika dayanan Okan Buruk, devre arası sonrasında Tete'yi oyundan çıkardı.