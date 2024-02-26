Trabzonspor’da yine Trezeguet sahne aldı! Adana Demirspor’u 1-0 yenerek Süper Lig’de üst üste 3. galibiyetini aldı

Trabzonspor Adana Demirspor'u 1-0 yenerek Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı. 21. dakikada Visca'nın ortasında Bardhi'nin şutu savunmadan döndü. Takipçiliğini kullanan Trezeguet, altıpasta topu ağlara gönderdi: 1-0... 24'te Trabzonsporlu Eren Elmalı'nın ortasında, ceza alanı içinde Bardhi'nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

ADANA DEMİR 10 KİŞİ KALDI

55'te Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı yıldızı Bardhi'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 77'de Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Nani'nin yaptığı ortada Aymbetov kale dibinden topu dışarıya yolladı. 90+4'te Trabzonspor'da Paul Onuachu savunma arkasına sarktı. Nijeryalı oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldığı sırada Rodriguez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Rodriguez'e doğrudan kırmızı kart gösterdi. Fırtına evinde kazanarak çıkışını sürdürdü.

GEÇİŞ DÖNEMİNDE KAZANMAK ÖNEMLİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor galibiyeti sonrasında konuştu. Keyif aldıkları bir ilk yarı oynadıklarını söyleyen Avcı, "2. yarıda da fırsatlarımız oldu. Geçiş döneminde kazanmak önemli. Afrika Kupası'ndan gelen oyuncular daha iyi duruma geldiklerinde daha iyi olacağız" dedi. Avcı ayrıca, "Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklı. Kendisinden özür dilerim" ifadelerini de kullandı.

AVCI BUNU HEP YAPIYOR

Abdullah Avcı'nın Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde en fazla yendiği meslektaşı Hikmet Karaman.. Avcı, Karaman'a karşı dün 8. kez kazandı.

TREZEGUET DURMUYOR

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, son dönemde attığı gollerle dikkatleri üzerine çekiyor. Afrika Uluslar Kupası için milli takıma gittikten sonra döndüğü Trabzonspor'da, son 4 maçta biri kupa olmak üzere toplam 4 gol kaydeden Trezeguet, adeta form grafiğini yukarıya çekti. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta da gol atmayı başaran yıldız oyuncu, Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında da turu getiren golü atmıştı. Bordo-Mavililer'in tecrübeli oyuncusu, Adana Demirspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor maçına çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk yarıda önemli fırsatları harcadık. İlk yarı daha çok gol bulabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

HAKEME BÜYÜK TEPKİ

Trabzonspor, maç sırasında sosyal medyadan hakem yönetimine tepki gösterdi. Bordo-Mavililer, "88' Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, 82. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü kaybetmiştir!" ifadelerini kullandı. Bu arada maç sırasında Trabzonspor kenar yönetimi de Burak Şeker'e büyük tepki gösterdi.

KALESİNİ KAPATTI

Fırtına, Hatayspor ve Pendikspor maçlarından sonra Adana Demirspor maçında da kalesini gole kapattı. Trabzonspor takım savunmasını haftalar geçtikçe daha da iyi hale getiriyor.



İLK KEZ 3'LÜ SERİ YAPTI

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı. Fırtına, bu sezon evinde oynadığı 13. maçta 8. galibiyetini aldı.