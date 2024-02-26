PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Soyunma odası inledi! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Kasımpaşa maçına kritik dokunuş: Kazanmadan dönmeyin

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Kasımpaşa maçının devre arasındaki konuşması ortaya çıktı. Kartal’ın, “Ya kazanacağız ya ad kazanacağız. Kazanmadan dönmeyin” dediği, futbocuların da zafer sözü verdiği belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Şubat 2024 Güncelleme 26 Şubat 2024, 07:01
Soyunma odası inledi! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Kasımpaşa maçına kritik dokunuş: Kazanmadan dönmeyin

SÜper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü Kasımpaşa maçını 2-1 kazanıp haftayı moralli kapatırken, İsmail Kartal'ın devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

SOYUNMA ODASI İNLEDİ
Bu sezon geriye düştüğü maçlarda 16 puan kazanan Fenerbahçe, son 3 haftada Alanya ile 2-2 berabere kalırken, 3-1 kazandığı Çaykur Rize ve 2-1 yendiği Kasımpaşa maçlarında geri dönüşe imza attı. 0-0 biten Kasımpaşa maçının devre arasında Kartal'ın futbolcularıyla yaptığı toplantının, hararetli geçtiği öğrenildi. Deneyimli konuşması gidişatı da değiştirdi.

ÇIKIN SİZE YAKIŞANI YAPIN
İsmail Kartal'ın yaptığı konuşmada, "İlk yarıda istenilen performansın altındayız. F.Bahçe'de oynadığınızı unutmayın. İkinci yarıda sizlerden zafer bekliyorum. Bu maçı ya kazanacağız ya da kazanacağız. Arkadaşlar, kazanmadan buraya dönmeyin!" dediği ve futbolcuların da Kartal'a galibiyet sözü verdiği öğrenildi. Sarı- Lacivertliler, 58'de geriye düşse de 64 ve 90+6'da atılan gollerle 3 puana ulaştı.

2.59 PUAN YAKALADI
Bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan İsmail Kartal, 34 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 2.59 maç başına puan ortalaması yakaladı.

LİGİN EN GOLCÜSÜ
Süper Lig'de 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kanarya, 70 gol attı ve 22 gol gördü. Sarı-Lacivertliler, ligin en çok gol atan takımı durumunda bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!
1,5 milyonluk dönüşüm | ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında detaylar belli oldu: İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Kocaeli BŞB
Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?
15 bin 880 liraya kadar varıyor | Çalışmayana 7 destek: İşsizlik maaşı, iş arama-bulma parası, harçlık verilen meslek kursları...
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP’’ye ’DEM’li vurdu: Sırtını Kandil’e değil millete dayayanların dönemi başlıyor
Vatana ve millete adanmış bir ömür! Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında
Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor: Yeni müjdeler yolda
Başkan Erdoğan,12 Dev Adam’ın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi
Şıkları gören bir daha okudu! Kim Milyoner Olmak İster’de ’diş fırçası’ 200 bin TL’ye veda ettirdi! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Kartal seriye bağladı! Siyah beyazlı ekip İstanbulspor’u mağlup etti
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlatacak
Terör partisi DEM’in yol arkadaşı CHP’li Özgür Özel, PYD terör örgütünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’e Başkan Yardımcısı seçildi
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay’a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...
SON DAKİKA