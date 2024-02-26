Soyunma odası inledi! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Kasımpaşa maçına kritik dokunuş: Kazanmadan dönmeyin

SÜper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü Kasımpaşa maçını 2-1 kazanıp haftayı moralli kapatırken, İsmail Kartal'ın devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

SOYUNMA ODASI İNLEDİ

Bu sezon geriye düştüğü maçlarda 16 puan kazanan Fenerbahçe, son 3 haftada Alanya ile 2-2 berabere kalırken, 3-1 kazandığı Çaykur Rize ve 2-1 yendiği Kasımpaşa maçlarında geri dönüşe imza attı. 0-0 biten Kasımpaşa maçının devre arasında Kartal'ın futbolcularıyla yaptığı toplantının, hararetli geçtiği öğrenildi. Deneyimli konuşması gidişatı da değiştirdi.

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İsmail Kartal'ın yaptığı konuşmada, "İlk yarıda istenilen performansın altındayız. F.Bahçe'de oynadığınızı unutmayın. İkinci yarıda sizlerden zafer bekliyorum. Bu maçı ya kazanacağız ya da kazanacağız. Arkadaşlar, kazanmadan buraya dönmeyin!" dediği ve futbolcuların da Kartal'a galibiyet sözü verdiği öğrenildi. Sarı- Lacivertliler, 58'de geriye düşse de 64 ve 90+6'da atılan gollerle 3 puana ulaştı.

2.59 PUAN YAKALADI

Bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan İsmail Kartal, 34 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 2.59 maç başına puan ortalaması yakaladı.

LİGİN EN GOLCÜSÜ

Süper Lig'de 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kanarya, 70 gol attı ve 22 gol gördü. Sarı-Lacivertliler, ligin en çok gol atan takımı durumunda bulunuyor.