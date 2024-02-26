İstanbulspor’u iki farkla geçen Beşiktaş, Galatasaray’a mesaj yolladı: Bekle bizi...

Beşiktaş Süper Lig'de son sırada yer alan İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yendi. 4. dakikada Cenk Tosun kafayla vurdu, zeminden seken top az farkla dışarı gitti. 22'de Mamadou, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu tecrübeli kaleciye nişanladı. 23'te Semih Kılıçsoy müthiş bir gole imza attı. Genç yıldız ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 36'da İstanbulsporlu Okan'ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. 54'te Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Gedson ön alan baskısıyla topu kazandı ve pasını Muçi'ye verdi. Ceza sahası yayında boşta kalan Muçi uzak direğe etkili bir şut çekti ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. Beşiktaş, İstanbulspor'u yenerek son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti.

KARTAL 10'UNLA BİR BAŞKA

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçını da boş geçmedi. Siyah-Beyazlılar'ın genç yıldızı, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10'a çıkardı. Semih, Süper Lig'de ise 9. golünü kaydetti. İstanbulspor karşısında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren genç yıldız, bu sezon ligde Siyah- Beyazlı formayla en fazla maçın açılışını yapan oyuncu konumunda. Türk futbolunun yeni yıldızı, bu sezon attığı 10 golün 8'ini 2024 yılında kaydetti.

1.5 AY SONRA KAZANDI!

Beşiktaş ligde deplasmanda yaklaşık 1.5 ay sonra maç kazandı. Rizespor'u 9 Ocak'ta 4-0 mağlup eden Siyah-Beyazlılar sonrasında Pendik'e 4-0 ve Sivasspor'a 1-0 yenilmişti. Kayseri ile berabere kalan Kartal şanssızlığına dün son verdi.

BÜYÜK MUTLULUK

Beşiktaş altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, İstanbulspor'u da boş geçmedi. Kara Kartal'ın genç yıldızı golden sonra büyük mutluluk yaşadı.