Fenerbahçe’nin golcüsü Michy Batshuayi gözünü rekora dikti! Eğer 6 gol daha atarsa kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak

Bu sezon ağırlıklı olarak Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında şans bekleyen Michy Batshuayi, buna rağmen önemli bir istatistik yakalaladı. Belçikalı santrfor, 31 maçta 18 kez gol sevinci yaşadı. Son olarak Kasımpaşa maçında takımına zaferi getiren golü atan Batshuayi, sezonun kalanı için gözünü kendi rekoruna dikti. Devre arasında takımdan ayrılacağı da gündeme gelen 30 yaşındaki futbolcu, 2013-2014'te Standard Liege ve 2015- 2016 sezonunda Marsilya'da bir sezonda 23 gol üretmişti. Batshuayi, kalan haftalarda 6 gol daha atması halinde, kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşacak. Kanarya'nın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Batshuayi, geride bıraktığımız sezon 20 kez rakip fileleri sarsmayı bilmişti. Yıldız ismin kontratı sezon sonunda bitse de 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.

ŞANLIURFASPOR-TUZLASPOR

Trendyol 1. Lig'de 24. haftanın kapanış maçında bugün Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor karşılaşacak. 11 Nisan Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Davut Çelik yönetecek. Maç öncesi iki takımın da 22 puanı bulunuyor.

BAYERN'İN HEDEFİ ALONSO

İngilizler, Bayern Münih'in teknik direktörlük görevine Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso'yu getirmek istediğini yazdı. 42 yaşındaki çalıştırıcıya yıllık 20 milyon Euro maaş verileceği de öne sürüldü.

MARATONDA REGASA RÜZGARI

44. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 423 sporcunun katılımıyla dün koşuldu. Maratonda erkeklerde Etiyopyalı atlet Fetene Regasa 1.03.54 ile birinci, kadınlarda ise Dilek Öztürk, 1.15.50 ile zafer elde etti.

LİDER EYÜP ÇOK KRİTİK BİR VİRAJI ATLATTI

Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor, Sakaryaspor'u ağırladı. 28. dakikada Regattin Eyüp'ü öne geçirdi: 1-0. Sakarya'da Isaac Donkor 51'de ikinci sarıdan atıldı. 61'de Hasan Kılıç dengeyi getirdi: 1-1. 70'te Taştın İlter, 80'de Ahmed Kutucu, farkı 2'ye yükseltti: 3-1. 90+5'te Çağlayan Menderes skoru belirledi: 3-2. Lider Eyüp yoluna kayıpsız devam etti.

ZİRVEDEKİ İNTER LECCE'Yİ DAĞITTI

İtalya Ligi'nin 26. haftasında lider İnter, konuk olduğu Lecce'yi 4-0 mağlup etti. İnter'in gollerini 15 ve 56. dakikalarda Lautaro Martinez, 54. dakikada Davide Frattesi ve 67'de Stefan De Vrij kaydetti. İnter puanını 66'ya yükseltirken, kendisinden 1 maç fazlası bulunan 57 puanlı Juventus'a 9 puan fark attı. İtalyan devi 28 Şubat'ta Atalanta'yı ağırlayacak.

ŞAMPİYON LİVERPOOL

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile Liverpool karşılaştı. Londra'daki 90 bin kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi. Uzatmalarda Liverpool, Virgil van Dijk'ın 118. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı. Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

PSG evinde Rennes'e takıldı

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Rennes'i ağırladı. Konuk ekip 33'te Amine Gouri ile öne geçti. PSG, Gonçalo Ramos'un 90+7'de penaltı golüyle 1 puanı kurtardı. PSG, puanını 54'e, Rennes ise 35'e yükseltti.

İRFAN'DA HEDEF UNION MAÇI

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu. Kulüp, "Oyuncumuzun sağ arka alt adalede ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" açıklaması yaptı. Yıldız futbolcunun en az 10 gün formasından uzak kalacağı ve daha sonra kademeli olarak çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Sağlık ekibi ve teknik heyetin öngörüsüne göre İrfan Can Kahveci'nin Avrupa'da 14 Mart'ta oynanacak Union Saint-Gilloise maçına kadar yetişmesi bekleniyor.

RADE KRUNIC'E TAKIM DESTEĞİ

Fenerbahçe taraftarları, Alanya maçındaki hata ve Kasımpaşa karşısındaki etkisiz oyunu nedeniyle Rade Krunic'i ıslakladı. Bosna Hersekli oyuncuya takım arkadaşlarının soyunma odasında moral verdiği belirlendi. F.Bahçe'de şu ana kadar 8 maça çıkan Krunic'in de arkadaşlarına teşekkür ettiği öğrenildi.

KANARYA'YA ÇİFTE MÜJDE

Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek haftayı moralli kapatan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı. Dün, Samandıra'da gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığını atlatan Fred ilk bölümde takımla çalıştı. Ayrıca Bright Osayi Samuel de çalışmanın tamanında yer aldı.

YİĞİDO EVİNDE FARKA KOŞTU

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Pendikspor'u geriye düştüğü maçta 4-1 yendi. Pendik 16'da Gökcan Kaya ile öne geçti. Sivasspor 26'da Menig, 59'da Caner Osmanpaşa, 69'da Manaj ve 90+5'te Koita'nın attığı gollerle maçı 4-1 kazandı.

ALANYA 90+5'TE YAKALADI

Süper Lig'de Fatih Karagümrük evinde Alanya ile 1-1 berasere kaldı. Karagümrük 24'te Eysseric'in golüyle öne geçti: 1-0. 33'de Ryan Mendes sert hareketi sorası kırmızı gördü ve Karagümrük 10 kişi kaldı. 90+5'te Alanya'nın kazandığı penaltıyı Ahmed Hassan gole çevirdi: 1-1.

MURAT SANCAK İSTİFA ETTİ!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, görevi Metin Korkmaz'a devretti. Sancak, "Niye niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Hakkım varsa helaldir, Allah'a emanet olun" açıklamasını yaptı.

CİMBOM LİDERLİK AŞKINA SAHADA

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de start alacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray'da bu maç öncesinde sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ve Serge Aurier forma giyemeyecek. Aslan, taraftarı önünde oynayacağı maçı kazanarak Fenerbahçe'den liderliği geri almayı hedefliyor.

MOROVA'DAN NEZAKET ÖNERİSİ

Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova önemli açıklamalarda bulundu. Morova, "Kendi başarısızlığı ve kıskançlığını gizlemek için karşısındakine sürekli hakaret edip suçlayacak kadar kendini kaybeden kişiler belki normale döner diye önerelim: NEZAKET, sağırların duyabileceği ve körlerin görebileceği bir lisandır" diye konuştu.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi. Sarı-Kırmızılılar, bu mücadelenin ardından oynadığı 30 lig maçında 28 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu sezon ligde evinde oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan alan Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım konumunda.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan sabah idmanı, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi. Aslan, akşam yapılan idmanın ardından maç saatini beklemeye geçti.