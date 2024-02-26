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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos İstanbul galibiyeti sonrası konuştu: Değiştirmemiz gereken şeyler var

Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş'ın Portekizli teknik patronu Santos karşılaşmanın ardından konuştu: Öncelikle daha agresif olmalıyız. Topu kolay kaybediyoruz ama kolay kazanamıyoruz. Rakip bir gol bulsaydı bazı şeyler zor olabilirdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Şubat 2024 Güncelleme 26 Şubat 2024, 07:01
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos İstanbul galibiyeti sonrası konuştu: Değiştirmemiz gereken şeyler var

Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş'ın Portekizli teknik patronu Santos karşılaşmanın ardından konuştu. Haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Ancak değiştirmemiz ve dikkat etmemiz gereken şeyler var. İstanbulspor kontra oynayan bir takım ve biz rakibe çok kontra verdik" yorumunda bulundu.

TOPA SAHİP OLMAMIZ ŞART
Oyun anlamında birküç şeyi değiştirmeli gerektiğini belirten Santos, sözlerine şöyle devam etti: Öncelikle daha agresif oynamalıyız. Topu kolay kaybediyoruz. Kaybettiğimizde topu daha çabuk kazanmalıyız. Topa da daha fazla sahip olmamız gerek. Orta sınıf takımlar topun peşinden koşar. Biz öyle değiliz. Şunu da belirtmeliyim ki rakip bugün bir gol bulsaydı bizim için bazı şeyler daha zor alabilirdi." Santos, kendisine sorulan kupada Konya ve ligdeki Galatasaray maçları ile ilgili soruya ise, "Kafamda tek maç var. O da ilk maçımız olan Konyaspor karşılaşması" cevabını verdi.

SAVUNMA DUVAR ÖRDÜ
Santos yönetimindeki Beşiktaş, İstanbulspor karşısında üst üste 2. galibyetini alırken son 4 lig maçında kalesinde gol görmedi. Beşiktaş takım savunmasını önemli ölçüde oturtmayı başarmış gibi görünüyor. Beşiktaş, önce Trabzonspor'u 2-0 yendi. Sonrasında Kayseri deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Siyah- Beyazlılar geçtiğimiz hafta da Konyaspor'u Dolmabahçe'de 2-0 yenmişti. Dün gece de yine gol yemeden İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yendi.

KARTAL'DA İKİ İSİM DERBİDE YOK
İstanbulspor maçına tam 8 futbolcusu sarı kart ceza sınırında bulunan Beşiktaş iki fire verdi. Önce Gedson Fernandes, 34. dakikada Mamadou'ya faul yaptı ve hakem Atilla Karaoğlan tarafından cezalandırıldı. Maça 88. dakikada giren Bakhtiyor Zaynutdinov ise uzatma anlarında sarı kart gördü. İki futbolcu da 3 Mart'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ceza sınırında yer alan diğer isimlerden Necip Uysal, Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy, Jonas Svensson, Demir Ege Tıknaz ve Daniel Amartey ise karşılaşmayı kazasız tamamladı.

ERNEST MUÇİ ŞOVA BAŞLADI
Beşiktaş formasıyla 2. maçına çıkan Arnavut yıldız Ernest Muçi yeni takımıyla ilk golünü dün gece İstanbulspor'a karşı attı. 54. dakikada ceza sahası dışında şık ve düzgün bir vuruşla Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren Muçi, maçın genelinde de klas hareketleriyle dikkat çekti. Ernest Muçi geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Konya'yı 2-0 yendiği maçta gol atamasa da rakip kaleye çektiği 8 şutla, bu sezon bir maçta en çok şut atan Beşiktaş oyuncusu olmuştu. İstanbulspor'a karşı yüzde 87 pas yüzdesiyle oynayan Muçi'nin, rakip yarı alandaki pas yüzdesi 73 oldu. 4 ikili mücadele kazanırken, 1 kez top kaptı, 1 de pas araksı yaptı. Arnavut futbolcu 3 de şut pası verdi. Muçi, "İlk golümü attım. Ama önemli olan maçı kazanmaktı. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SANTOS KAZANAN 11'İ BOZMADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, İstanbulspor maçında takımı bozmadı. Maça Konyaspor maçını kazanan 11'le çıkan Portekizli teknik adamın dün gece sıklıkla kenardan oyuna müdahale ettiği de görüldü.

ORGANİZATÖR AL-MUSRATİ
İstanbulspor-Beşiktaş maçında en fazla topla buluşan ve isabetli pas veren oyuncu Al Musrati oldu. Musrati'nin istatistikleri şöyle oldu: Topla buluşma: 81, İsabetli pas: 61, Pas %: 90, İkili mücadele: 5/7 Sahipsiz top kazanma: 8.

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