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Mertens'in yerine Marco Reus: Galatasaray sezon sonunda serbest kalacak olan dünyaca ünlü yıldızla ilgileniyor

Galatasaray yönetimi, futbolu bırakma kararı alan Dries Mertens’in yerini bir başka tecrübeli yıldız Marco Reus’la doldurmayı planlıyor. 34 yaşındaki Alman futbolcuyla Suudi Arabistan, ABD ve Avrupa’dan çok sayıda kulüp ilgileniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Şubat 2024 Güncelleme 25 Şubat 2024, 07:01
Mertens’in yerine Marco Reus: Galatasaray sezon sonunda serbest kalacak olan dünyaca ünlü yıldızla ilgileniyor

Avrupa defterini kapatan ve tamamen Süper Lig'e odaklanan Galatasaray bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar son iki transfer döneminde olduğu gibi kadrosunu yine dünyaca ünlü isimlerle takviye etmeyi planlıyor. Özellikle sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Dries Mertens'in yerine çok kaliteli bir 10 numara arayan yönetimin Marco Reus'la ilgilendiği belirtiliyor.

AYRILMA KARARI ALDI!
Sezon sonunda Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Alman futbolcuyla Suudi Arabistan, ABD ve Avrupa'dan çok sayıda kulüp ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Alman basınında çıkan haberlerde, Reus'un artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve bu nedenle 12 yıldır formasını giydiği Dortmund'dan ayrılma kararı aldığı belirtilmişti. İlerlemiş yaşına rağmen çok istikrarlı bir performans sergileyen yıldız futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta forma giydi.

BU SEZON 9 GOLE KATKISI VAR
Takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı veren Reus için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlaması bekleniyor. 48 kez giydiği Almanya formasıyla 15 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.

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