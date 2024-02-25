Heyecan dorukta: Şanlıurfa’da Süper Kupa hazırlıkları başladı!

TFF, Süper Kupa maçının 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıklamıştı. Resmi duyurunun yapılması sonrasında şehirde hummalı bir çalışma başladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfa için çok büyük bir moral olan, heyecan uyandıran, şehirde herkesin coşkuyla karşıladığı bir haberi paylaştı. Kupayla ilgili hazırlıklara şimdiden başladık. 11 Nisan Stadyumu'muzun kısa bir süre önce tribünleri yenilenmişti. 26 bin seyirci ve 5 bin 500 araçlık otopark kapasitesiyle FIFA standartlarını taşıyan her tür futbol organizasyonu için hazır bir alan. O tarihe kadar ihtiyaç duyulan bazı bakım, onarım çalışmalarını da hızlıca gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



İNSANLAR AKIN AKIN GELECEK

Vali Şıldak, "Başarılı, güzel bir organizasyonla Şanlıurfa'nın ismini bir kez daha duyurmayı istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızla bundan heyecan duyuyoruz. Esnafın beklentisi çok yüksek. Çevre illerden ve büyük şehirlerden insanlar buraya akın akın gelecek. Bu yıl ilave olarak mayıs ayında da kültür yolu festivallerinin ilkini Şanlıurfa'da gerçekleştireceğiz. İnşallah bereketli güzel bir yıl bekliyoruz" dedi.



DERBİNİN HEYECANI TURKUVAZ MEDYA'DA

Türk futbolunda gözler 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçına çevrilmiş durumda. Süper Lig'de müthiş bir şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin nefesleri kesecek buluşmasıyla ilgili her şey Turkuvaz Medya'da olacak.