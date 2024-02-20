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Beşiktaş yıldızları ile coştu! Siyah- Beyazlı ekibin Portekizli teknik patronu Fernando Santos galibiyetin ardından konuştu: İlk 25 dakika kabul edilemez

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Konyaspor'u evinde 2-0 mağlup ederken Siyah- Beyazlı ekibin Portekizli teknik patronu Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Santos, "İlk 25 dakikadaki futbol kabul edilemez ve bir daha tekrar etmemeliyiz. İkinci yarıda iyi oynadık ve bu şekilde kazandık" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Beşiktaş yıldızları ile coştu! Siyah- Beyazlı ekibin Portekizli teknik patronu Fernando Santos galibiyetin ardından konuştu: İlk 25 dakika kabul edilemez

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Konyaspor'u evinde 2-0 mağlup ederken Siyah- Beyazlı ekibin Portekizli teknik patronu Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam ilk 25 dakikanın kabul edilemez olduğunu ve bunun tekrarlanmaması gerektiğini söyledi. Santos, şu ifadeleri kullandı: İlk 25 dakika geri çekildik. Rakip topa çok rahat sahip oldu. Top bize geçtiğinde de iyi değildik. Sonrasında bir derece toparladık ama yeterli değildi. İlk 25 dakikadaki oyunumuz kabul edilemezdi ve bu futbolu bir daha tekrar etmemeliyiz. 2. yarıda daha derli toplu göründük. Dönen topları aldık. Organize ataklar yaptık. Rakibe de pozisyon vermedik. Kazandık ama çıkaracak dersler de var. İlk yarıdaki oyunu yeni oyunculara bağlamıyorum. Takım halinde iyi değildik.

TARAFTAR BİZİ GALİBİYETE İTTİ
Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, Konya galibiyetini değerlendirdi:"İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. 2. yarıda taraftarı bizi galibiyete itti. Beşiktaş taraftarını buraya gelmeden duymuştum. Onların önünde oynamak gerçekten muhteşem."

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