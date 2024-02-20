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Beşiktaş evinde Konyaspor'u Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle devirdi!

Süper Lig'de çıkış arayan Beşiktaş, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Konyaspor'u konuk etti. İlk yarıda çok sıkıcı bir futbol vardı. 49’da Semih Kılıçsoy kilidi kırdı: 1-0. 71’de Cenk Tosun skoru belirleyen golü attı: 2-0

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Beşiktaş evinde Konyaspor’u Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun’un golleriyle devirdi!

Süper Lig'de çıkış arayan Beşiktaş, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Konyaspor'u konuk etti. İki takım da ilk yarıda çok etkisiz bir futbol ortaya koydu. 2. dakikada Semih Kılıçsoy'un çaprazdan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi. 16. dakikada ise Soner Dikmen'in pasında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi. 49. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan kazanılan kornerde Fernandes, Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı sert ortada Semih Kılıçsoy savunmadan önce topa kafayı vurarak takımını öne geçirdi: 1-0. 71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza yayı üzerindeki Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Slowik'ten dönen topa Cenk Tosun kale sahası içinde ayak koyarak fileleri havalandırdı: 2-0. 85'te Semih Kılıçsoy, savunmanın arkasına hareketlenen Muçi'ye pasını aktardı. Muçi sol çaprazından topa sert vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

ABOU, GHEZZAL VE SALİH'E TEPKİ
Aboubakar, 72 gün sonra Beşiktaş'ta maça çıktı. 25 Aralık 2023'te kadro dışı bırakılan, sonra ise Kamerun ile Afrika Uluslar Kupası'na giden ve sakatlanan 32'lik futbolcu, en son 9 Aralık 2023'teki F.Bahçe maçında oynamıştı. Abou, Konya maçına 81. dakikada Rashid Ghezzal ile birlikte dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar ise iki ismi de oyuna girerken yoğun şekilde ıslıkladı. 86. dakikada ise Muçi'nin yerine oyuna Salih Uçan dahil oldu. Beşiktaş formasıyla son senesini oynayan ve kontrat uzatmayan Salih Uçan da oyuna girerken tepkiden nasibini aldı.

SEMİH ATIYOR KARTAL GÜLÜYOR
Beşiktaş'ın Türk futboluna armağanı Semih Kılıçsoy gollerine devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcu takımının ligde attığı son 14 golün 8'ine imza koydu. Genç oyuncu bu 8 golü 6 farklı maçta kaydetti. Beşiktaş bu 6 maçın 5'ini kazanırken, 1'inde sahadan yenik ayrıldı.

EVİNDE SERİYE TAKTI
Siyah-beyazlılar, Konya galibiyetiyle evinde oynadığı son 4 maçta 3. kez kazandı. Kartal, söz konusu süreçte Adana Demirspor'la berabere kalmıştı.

MERT YİNE GOL YEMEDİ
Mert Günok, forma giydiği son 4 maçta kalesini gole kapattı. Milli eldiven; A. Demir (0-0), Trabzon (2-0), Kayseri (0-0) ve Konya maçında görev yapıp gol yemedi. Beşiktaş'ın Sivas'a 1-0 kaybettiği maçta ise Ersin Destanoğlu oynamıştı.

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