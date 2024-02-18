Galatasaray yönetimi Okan Buruk’tan Muslera’ya, Icardi’den Eyüp Aydın’a kadar duygusal mektuplar yolladı! "Adanmış hayatların..."

Galatasaray'da zorlu Ankaragücü maçı öncesi yönetim tarafından A takım futbolcularına ve teknik direktör Okan Buruk'a özel mektuplar yollandı. İlk paylaşımı Kerem Aktürkoğlu yaptı. Genç kaptan için, "Adanmış hayatların umudusun Kerem" temalı bir mektup gönderildi. Mauro Icardi'ye "İnsanların kalbine ulaşabildin, onlardan biri oldun, onların umut ışığı oldun. Sana sarılabilmek için gözyaşı döken çocukların neşe kaynağısın" notu gönderildi. Okan Buruk için, "1992'deki ilk maçını hatırlıyor musun? Biz hiç unutmadık. Kazandığın başarıların niceleri gelecek. Darısı Avrupa şampiyonluklarına" denildi. Muslera, "Adını bu kulübün tarihine altın harflerle kazıdın" denilerek onore edildi. Oyuncuların gelen mektuplarla duygusal anlar yaşadığı ifade edildi.

MUSLERA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'da Muslera belirsizliği devam ediyor. Muslera'nın eşinin ülkesine dönmek istediği bilinirken Uruguaylı file bekçisi de eşini ikna etmek için uğraşıyor. Muslera'nın geleceği ile ilgili kesin kararını sezon sonuna bıraktığı, bu süre zarfında eşini iknaya çalışacağı da gelen haberler arasında.

TETE GİTMİYOR

Tete bir süredir Palmeiras'a yazılırken, oyuncunun menajeri Pablo Bueno konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bueno, Tete'nin Palmeiras'a transferini kesin bir dille yalanladı ve bunun mümkün olmadığını söyledi. Tete'nin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini bildiren Bueno, oyuncusunun Brezilya'ya dönme gibi bir niyetinini olmadığını aktardı. Galatasaray bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Tete, 1386 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

İŞİN SIRRI 17'DE!

Galatasaray'da ilginç bir istatistik ortaya çıktı! 17 numara giyen futbolcuları transfer ettiği 6 sezonun 5'inde şampiyon oldu. Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Köhn de 17 numaralı formayı tercih etti.

ASLAN'A ALTAY BAYINDIR İDDİASI

İngiliz medyasından Manchester Evening News'in haberine göre; Galatasaray, yaz transfer sezonunda kadrosuna Altay Bayındır'ı katmak istiyor. Haberde, Altay Bayındır'ın bu sezon Manchester United'ta sadece 1 maçta forma giydiğine vurgu yapıldı ve ayrılığın yaşanabileceğini iddia edildi. 25 yaşındaki milli kaleci bu sezon Federasyon Kupası'nda Newport County'ye karşı forma giydi ve kalesinde 2 gole engel olamadı. Altay'ın sözleşmesi 2027'de bitiyor.

ASLAN BAŞKENT'TE 3 PUAN ARIYOR

Lider Galatasaray, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlıklarından dolayı Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı takımda Afrika Uluslar Kupası'nda sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, yarınki müsabakada görev yapamayacak. Yine hafif ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Ndombele maç kadrosuna alınmadı.

LUYİNDAMA ÇİN YOLCUSU

Fransız basını; Galatasaray'ın eski oyuncusu Christian Luyindama'nın Çin'den bir takıma transfer olmak üzere olduğunu yazdı. Galatasaray'da 79 maça çıkan 31 yaşındaki stoper 5 gol atmış, 2 de asist yapmıştı.

SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA

Süper Lig'de 26. haftasında bugün 2 maç daha oynanacak. 13.30'da başlayacak mücadelede Alanyaspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.16.00'da ise Gaziantep FK evinde Samsunspor'u konuk edecek.

BASKETBOLDA DEV FİNAL

Basketbol Türkiye Kupası finalinde bugün Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki 38. Türkiye Kupası finali saat 15.30'da başlayacak.

ŞEFFAFLIĞIMIZ GÖRÜNECEK

TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, "Hakemler ve VAR arasındaki diyaloglar net ve doğru olmalı. Her yorum incelenecek. Bu, şeffaflığı ve hakemlerle VAR arasında saklayacak hiçbir şey olmadığını gösterecek" dedi.

ABOU VE MASUAKU 11'E DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta milli takımdan döndükten sonra affedilen ancak sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sakatlığını atlattığı ve yarın oynanacak Konyaspor maçına ilk 11'de başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli forvet Beşiktaş formasını en son 9 Aralık'ta Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde giymişti. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Arthur Masuaku da 8 maç aradan sonra formasına kavuşacak.

GEÇMİŞİME SAYGI DUYUN

Fernando Santos'un göreve getirilmesinin ardından, Ricardo Quaresma'nın da Siyah-Beyazlı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Portekizli yıldızın oğlu Ricky'den flaş bir paylaşım geldi. Ricky, "Samet Aybaba'nın 'Quaresma geliyor mu?' sorusuna verdiği cevap şaşırttı" başlıklı haberi alıntılayarak "İşte babamın Beşiktaş'a dönmemesinin sebebi" ifadesini kullandı. Qaresma da Aybaba'nın bulunduğu bir paylaşım yaptı ve "Benim geçmişime saygı duyun" dedi.

CHELSEA'DEN ZİRVEYE AYAR

Premier Lig'de nefes kesen maçlar geride kaldı. Günün ilk maçında Liverpool deplasmanda Brentford'u 4-1 yenerek 57 puanla zirveye yerleşti. Arsenal ise deplasmanda Burnley'yi 5-0 mağlup etti ve 55 puana çıktı. Manchester City ise evinde Chelsea ile 1-1 berabere kalıp lig yarışında ağır yara aldı. Chelsea 42'de Sterling'le öne geçti, City 1 puanı 83'te Rodri aldı.

ÖMÜR ASİST YAPTI HULL KAZANDI

Champıonshıp'te Hull City deplasmanda Huddersfield Town'ı 2-1 yenerken Abdülkadir Ömür galibiyette rol oynadı. Hull City, 7'de Jacob Greaves'le öne geçti. Ev sahibi 90+2'de Edward Rudoni ile beraberliği yakaladı. 90+4'te Abdülkadir Ömür'ün asistinde Greaves galibiyet golünü attı. Ömür 62'de oyuna girdi. Tufan ise 76'da çıktı.

BARCELONA 90+7'DE GÜLDÜ

LA Liga'da zirve yarışından uzaklaşan Barcelona, Celta Vigo ile deplasmanda karşılaştı. Katalan ekibi 45'te Robert Lewandowski'nin golüyle öne geçti. Celta Vigo 47'de Iago Aspas'ın golüyle dengeyi sağladı. 90+7. dakikada kazanılan penaltı atışında Lewandowski ağlara yolladı ve Barcelona 2-1 ile maçı kazandı. İlkay Gündoğan 58'de oyuna girdi.

URFA'DAN KRİTİK ZAFER

TRENDYOL 1. Lig'de hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Şanlıurfaspor deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi. Maçtaki tek golü 72. dakikada ligin emektar yıldızı Marco Paixao'dan geldi. Dening'in ortasında topa dokunan Gökhan Değirmenci'den seken topu Portekizli yıldız ağlara yollayarak takımına altın değerinde bir 3 puan hediye etti.

ANTALYA'YA 90+9 ŞOKU

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbul'u konuk eden Antalyaspor rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Adam Buksa'nın 14 ve 16. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda 75'te Emrehan ile farkı 1'e indiren konuk takım, 90+9'da Jackson'un penaltısıyla skoru 2-2'ye getirdi ve kritik bir puan aldı. Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 35'e çıkarırken İstanbulspor da 12 puana yükseldi.

HATAY İLE SİVAS PUANLARI PAYLAŞTI

Süper Lig'de Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, 18. dakikada Rey Manaj'ın golüyle skoru 1-0 yaptı. Hatayspor bu gole 75. dakikada Mehdi Boudjemaa ile karşılık verdi: 1-1. Hatay, 80'de Halil Dervişoğlu'nun düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Hakem Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti. Bu sonucun ardından Hatay 29, Sivas ise 34 puana yükseldi.

KARTAL'DA KONYA MESAİSİ

Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

EDIN VISCA'YA PASTALI KUTLAMA

Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını dünkü antrenmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Futbolcular, teknik heyete galibiyet sözü verdi. Ayrıca, antrenman öncesi Edin Visca'nın doğum günü kutlandı.

TRABZON ZAFER PEŞİNDE

Ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini Hatay maçında alan Trabzonspor, bugün Pendikspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Vislav Orsic maç kadrosunda yer almadı. Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Pepe ile Onuachu ise İstanbul kafilesinde yer aldı. İki oyuncunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına teknik direktör Abdullah Avcı karar verecek. Fırtına, haftaya 40 puanla 3. basamakta, Pendikspor ise 26 puanla 18. sırada girdi.

PAUL ONUACHU GÖREVE HAZIR

Afrika Uluslar Kupası'nda görev aldıktan sonra Trabzon'a dönen ve Pendik maçı kadrosuna alınan Paul Onuachu, göreve hazır olduğunu teknik heyete iletti. Onuachu'nun bugünkü maçta süre alması bekleniyor. Bu sezon 15 maça çıkan tecrübeli golcü, 9 gol atarken 3 kez de asist katkısı yaptı. Onuachu, takımın en skorer ismi durumunda.