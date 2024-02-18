Galatasaray yönetimi 25 yaşındaki oyuncuyu listesine ekledi | Sparta Prag’ın Ekvadorlu yıldızı Okan Buruk’u mest etti

Galatasaray, kış transfer sezonunun sonlarına doğru Fildişili yıldız Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Ancak yıldız oyuncu, Afrika Kupası'ndan sakat döndü. Tecrübeli sağ bek 1 ay sahalardan uzak kalacak. Galatasaray sakatlık sicili kabarık olan yıldız oyuncuyla sezon sonunda yollarını ayırabilir. O bölge için şimdiden arayışlara başlayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk'un Sparta Prag ile oynanan maçta sağ bek Angelo Preciado'ya hayran kaldığı öğrenildi.

2 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Galatasaray'a karşı 1 gol, 1 asistle oynayan ve sağ kanadı etkili kullanan Preciado için Buruk'un yönetime olumlu cümleler sarf ettiği belirtildi. Yönetimin 25 yaşındaki Ekvadorlu yıldızı transfer listesine eklediği ve sezon sonu Sparta Prag'ın kapısını çalacağı öğrenildi. Sezon başında Belçika ekibi Genk'ten Sparta Prag'a 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Preciado, bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yaptı. 36 kez Ekvador Milli Takım formasını giyen Preciado'nun güncel piyasa değeri 3.3 milyon Euro.