Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Etnospor Forumu’na video mesaj: “Başta Gazze olmak üzere tüm dünyaya barış gelsin”

Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz. Gönül coğrafyamızdan başlayarak tüm dünyada barışın, adaletin ve huzurun hakim olması için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Daha adil ve müreffeh bir dünyanın tesisi uğruna verdiğimiz bu kutlu mücadelede siz dostlarımızın desteğini bekliyorum" dedi.

GELENEKLER YAŞAYACAK

Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Forumu kapsamında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursak olalım geleneklerimizi yaşatacağız. İlişkilerimiz artacak. Dünyanın farklı coğrafyalarında doğudan batıya, kuzeyden güneye bizi birbirimize bağlayan değerlerin olduğunun farkındayız" diye konuştu.

BURADA VİZYON VAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spor bir endüstri ve bu endüstri içinde kültürümüzü, değerlerimizi korumamız gerekiyor. Bu hususta Dünya Etnospor Konfederasyonu vizyon ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon kapsamında önemli yatırımlar yapılıyor" dedi.