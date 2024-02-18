2 yarıya 3 değişiklikle başladı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın adamı oldu!

Ağır saha koşulları altında Çaykur Rize deplasmanına çıkan Fenerbahçe ilk yarıda etkili olamadığı ve devreyi 1-0 geride tamamladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 2 yarıya 3 değişiklikle başladı. Szymaski, Cengiz Ünder ve Krunic'in yerine Serdar Dursun, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'yi oyuna aldı. 48. dakikada İrfan Can'ın ortasında Serdar Dursun topa dokundu ve eşitliği sağladı. 65. dakikada ise Mert Hakan'ın pasında Edin Dzeko hafif sol çaprazdan Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. 90+3'de de ilk goldeki asistin sahibi İrfan Can Kahveci skoru belirleyen golü attı.

İKİ TAKIM DA DELİKANLI GİBİ

Maçın ardından konuşan Teknik Direktör İsmail Kartal "İki takım da delikanlı gibi futbol oynadı. Zemin bizi zorladı ancak kazandığımız için mutluyuz" dedi.

FENER'İN FUTBOLCUSUNU MEDYAYA YEM ETMESİNLER

Mert Hakan Yandaş, Rize galibiyetinin ardından konuştu. "Maçla ilgili fazla konuşmayacağım. Güzel bir galibiyet aldık" diyen Mert Hakan şu ifadeleri kullandı: Yaşadığım talihsiz bir olay vardı Kayseri'de. O günden bugüne kadar her şeyi içime attım. Çok doluyum. Bu armaya saygımdan sustum. Camiamıza, taraftarlarımıza yeniden gerçekten sesleniyorum. Bu kulübün bir parçasını, en ufak parçasını bile medyada kimseye yem etmesinler. Bizler gelip geçiciyiz, bu arma bu kulüp kalıcı. Bu armanın değerini herkesten iyi biliyoruz. Kimse merak etmesin. Son düdük çalana kadar ismin önemi yok bizle olsunlar.

ARDA KARDEŞLER'DEN KURTULMAK LAZIM

F.Bahçe yöneticisi Burak Kızılhan hakem Arda Kardeşler'e tepkiliydi. Kızılhan, "Hakemin kararlarının neredeyse çoğu rakip takımın lehineydi. Verilen, verilmeyen kartlar, faul pozisyonları... Golden önce Tadic'in omzuna basılıyor. Reaksiyon yok. Olacak iş değil. Çok açık bir şekilde bellidir ki, Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden kurtulması gerekiyor" dedi. Kızılhan, G.Saray'ı hedef gösterip, "Zeminin çok kötü olduğunu biliyorduk. Delikanlı gibi çıkıp oynadık" diye konuştu.



HAYALLER GERÇEK OLDU

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında epik bir geri dönüşe imza attı... Maçın kahramanları ise ikinci yarıda ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye devre arası transfer döneminde dönen Serdar Dursun, Rize'de 46'da oyuna girdi ve attığı golle beraberliği getirdi. İkinci gol ise Edin Dzeko'dan geldi. İki kule ilk kez yan yana oynadı. İsmail Kartal 4-4-2 dizilişine dönerken, Dzeko ve Serdar beraberdi. Bu hamleyle Serdar Dursun'un 2021 yılında yaptığı paylaşım akıllara geldi. Serdar, Roma'da forma giydiği dönemde Edin Dzeko ile karşılaştı. İki isim birlikte poz verdi. Serdar Dursun, bu fotoğrafın içine, "4-4-2 çift forvet" yazmıştı. Dün akşam bu hayal gerçek oldu.



MAÇ SONU SAHA KARIŞTI

Maçın 90+6 dakikasında saha bir anda karıştı. İki takımın futbolcuları arasında yaşanan sert tartışmaların ardından kart yağmuru yaşandı. Shelvey ile Mert Hakan'a sarı kart, Rizespor kulübesinden bir antrenöre ise kırmızı kart gösterildi.

KOCAMAN'IN İZİNDEN...

Fenerbahçe'nin başında Süper Lig deplasmanlarında çıktığı son yedi maçı kazanan İsmail Kartal, kulüp tarihinde Aykut Kocaman'ın ardından 7+ karşılaşmalık seri yakalayan ikinci Türk teknik direktör oldu.