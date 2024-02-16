Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Sparta Prag’ı 90+1’de Icardi ile yıktı!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. 19'da Kerem Demirbay, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek ceza sahasına girdi. Yıldız oyuncunun sert şutunda kaleci Vindahl'ın müdahalesi yeterli olmadı: 1-0. 36'da Sparta Praglı Birmancevic'in pasında altı pas üzerinde topla buluşan Kuchta'nın şutunu Muslera kurtardı.

MAURO ICARDI DİREĞE TAKILDI

47'de Preciado ceza sahası dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla skoru eşitledi: 1-1. 50'de Mertens'in ortasında Icardi'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. 54'te Icardi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda direği geçemedi. 61'de Mertens'in orta şut karışımı vuruşu ağlarla buluştu: 2-1. 62'de Nelsson kırmızı kartla oyundan atıldı. 65'te Kuchta kafayla beraberlik golünü attı: 2-2. 80'de Rynes, 2. sarı karttan oyun dışında kaldı. 90+1'de Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, yaptığı klas vuruşla skoru belirledi: 3-2. Avrupa Fatihi, Prag'ı yıktı.

AVRUPA'DA 'DAYI'LANDI!

G.Saray'da Kerem Demirbay, Sparta Prag maçında mücadelesiyle alkış topladı. Tecrübeli oyuncu, Sarı-Kırmızılı formayla Avrupa'daki ilk golünü kaydetti. Kerem Demirbay attığı golün dışında ortaya koyduğu mücadele ve iştahlı futboluyla taraftarlardan büyük alkış topladı. Bu sezon 28. maçına çıkan Kerem, 2 gol kaydederken 6 asist üretti.

CİMBOM'UN 7. HARİKASI

Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 13 maçın yedisini kazanan Galatasaray, kulüp tarihinde sadece iki sezonda daha yüksek bir galibiyet sayısına ulaştı. Cimbom, 1999-2000 sezonunda 9 galibiyet elde etmişti. 2008-2009'da ise 8 galibiyete imza attı.

G.SARAY'DAN PENALTI TEPKİSİ

Barış Alper Yılmaz, 55'te ceza sahası içinde Krejci'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, 'Devam' dedi. G.Saraylı futbolcular karara büyük tepki gösterdi.

BARIŞ ALPER YILMADI!

Aslan'ın jokeri Barış Alper Yılmaz, aldığı faulle rakibini oyundan attırdı. Sorumluluktan hiç kaçmayan 23 yaşındaki futbolcu 90+1'de Icardi'ye asist yaparak sahne aldı.

GECENİN ADAMI ICARDI

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 90+1'de attığı golle Sarı-Kırmızılı tribünleri ayağa kaldırdı. Taraftarın sevgilisi konumundaki Arjantinli golcü, unutulmaz gollerinden birini Sparta Prag ağlarına bıraktı. Kerem Demirbay'ın attığı golde asisti yapan Icardi, Mertens'in golünün de hazırlayıcısıydı. Son 3 haftada gol atamayan Icardi, Avrupa kupalarında ortaya çıktı ve galibiyetin mimarı oldu.

KÖTÜ SERİ SONA ERDİ

Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009-2010 sezonundan bu yana grup aşamaları sonrasındaki ilk galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte 4 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı. Aslan kötü istatiğini sonlandırdı.

MERTENS ALIŞTI BİR KERE!

Cimbom'un Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Süper Lig'de son oynanan Başakşehir maçında fileleri havalandırmıştı. 36 yaşındaki yıldız, Sparta Prag maçında da sahne aldı. Uzaktan attığı golle taraftarı ayağa kaldırdı. Mertens bu sezon 35. maçında 7. golünü attı.

40. MAÇTA 30 GALİBİYET

Galatasaray, Çek temsilcisi Sparta Prag galibiyetiyle birlikte bu sezon 40. resmi maçında 30. galibiyetini elde etti. Sarı-Kırmızılılar 40 maçlık seride 6 beraberlik aldı. Galatasaray, rakip fileleri 85 kez havalandırırken kalesinde 37 gol gördü.