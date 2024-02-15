Leverkusen’in hedefi Szymanski

Bundesliga'da başarılı bir sezon geçiren ve topladığı 55 puanla Bayern Münih'in 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bayer Leverkusen'den, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Szyamanski ile ilgili bir açıklama geldi.

Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarnecki, Polonya'dan weszlo.com'a Szymanski ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Czarnecki, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szyamanski ile temas halinde olduklarını söyleyerek, "Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi" ifadelerini kullandı.

RODRIGO GUTH İDDİASI

Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler'in sezon sonu için Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi Rodrigo Guth için harekete geçeceği öğrenildi. 1.91'lik Sambacı'nın piyasa değeri 1.8 milyon Euro. Fenerbahçe Sportif Direktör Mario Branco'nun oyuncuyu izlettiği ve yönetime rapor sunacağı öğrenildi.



KİMSEYİ TANIMAM!

F.Bahçe ile 2-2 berabere kalan Alanya'da başkan Hasan Çavuşoğlu teşvik primi ile ilgili iddialara sert çıktı. Çavuşoğlu, "Ben kimseyi tanımam arkadaşlar. Yeşil sahada kimseyi tanımam. Kimse bize böyle bir teklifle gelemez. Alanyaspor Kulübü onurlu, şerefli bir kulüptür. Onun için biz gelişigüzel, ne dediği belirsiz insanların konuştuklarına da çok kulak asacak insanlar değiliz" dedi.



Fener'de Rizespor mesaisi

F.BAHÇE, Çaykur Rize ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki idmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti.

BU İSTATİSTİK SONUNU GETİRDİ!

F.Bahçe'de Dominik Livakovic son haftalarda yediği goller nedeniyle çok tartışılıyordu. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig maçlarında çok gol pozisyonu vermemesine rağmen kalesinde gol görüyordu. Süper Lig'de kalesindeki gol beklentisi 17.1 olan Fenerbahçe 20 gol yedi. Ezeli rakibi Galatasaray ise 20.8 gol beklentisinden 14 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'de Livakovic'in de isteği üzerine çok tartışılan kaleci antrenörü Haluk Kaplan ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, kalecisi Dominik Livakovic'in eski takımdan antrenörü Sandro Zufic ile anlaşma sağladı. Daha önce ülkemizde Trabzonspor'da çalışan Zufic, Livakovic ile Dinamo Zagreb'de birlikte çalışmıştı. 44 yaşındaki antrenör, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmadı. Hırvat antrenörün UEFA A Lisansı bulunuyor.

BRAGA ONANA'NIN PEŞİNDE

Beşiktaş transferin son gününde Braga'dan Libyalı ön libero Al Musrati'yi kadrosuna katmıştı. 27 yaşındaki yıldızını Kartal'a satan ve yeni sezon için ön libero transferi yapmayı planlayan Portekiz ekibi ile ilgili Afrika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Portekiz ekibi, 6 numara için Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği ve 4,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'yı kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca haberde Braga'nın 24 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyu sezon sonuna kadar takip edeceği detayı da yer aldı. Marsilya ile 5 maça çıkan Onana 2 sarı kart gördü.

SANTOS'TAN ÇİFTE HAMLE

Beşiktaş'ta Portekizli teknik adam Fernando Santos'un Konya maçının 11'inde bazı değişikler yapacağı öğrenildi. Kayseri'de kanat oynayan Muçi'yi 10 numaraya çekecek olan Santos, kanatta Cenk'in yerine de Rashica'ya forma verecek. Santos'un Amartey'i de kulübeye çekip Al Musrati'yi 11'de başlatması bekleniyor.

FERNANDEZ 90 DAKİKA İÇİN HAZIR KITA!

Trabzonspor'a sezon başında transfer olan ancak ağır bir sakatlık yaşayan Joaquin Fernandez 90 dakikayı kaldırabilecek noktaya geldi. İspanyol stoper, ligde oynanan son 4 maçın üçünde süre aldı. Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan Fernandez, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Kendisini sakatlandırmadan devam ettirmek istiyoruz." açıklamasıyla oyundan alınmıştı.



LAHTIMI FAS'TA KALIYOR

Trabzonspor'un Fas ekibi Casablanca'ya 100 bin Euro'ya kiraladığı Faslı futbolcu Montasser Lahtimi, forma giydiği son 3 maçta 2 asist yaparak dikkat çekti. Fas kulübü, 22 yaşındaki futbolcuyu maçların yüzde 75'inde oynatması durumunda 400 Bin Euro'ya bonservisini alacak. Şu ana kadar 29 maçın 25'inde oynayan genç oyuncunun ülkesinde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"YENİDEN BAŞLAMAK İSTEDİĞİMİ HİSSETTİREN BİR TAKIM OLMADI"

Fernando Santos öncesi Beşiktaş'ın gündeminde yer alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Siyah-Beyazlı takımla neden anlaşamadığını açıkladı. Almanya'nın RTL kanalına konuşan Hollandalı teknik adam, "Teklif veren bazı kulüpler var ama bana yeniden başlamak istediğimi hissettiren bir takım olmadı." diye konuştu.

Van Bronckhorst, Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesinde Van Gastel'in çalıştırdığı NAC Breda'nın Siyah-Beyazlılar'ı reddetmesinin etkili olup olmadığı şeklinde gelen soruyu da "İnsanlar doğal olarak bir kulübün ilgilendiğini düşünüyor ama teklif geldikten sonra kulüple ve bulunacağınız pozisyonla ilgili her şeyi araştırmaya başlıyorsunuz. Tabii birlikte gittiğiniz ve çalışmak istediğiniz personel de. En sonunda da bu işin içinde olup olmak istemediğinize karar verirsiniz. Benim için katılmanın zamanı değildi." şeklinde yanıtladı.



BEKLENTİ ÇOK BÜYÜK

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu,"Yeni sezonda BMW takımıyla anlaştık. Bizim için çok önemli bir sezon elimizden geleni yapacağız. Her zamanki gibi herkesin çok büyük beklentisi var." ifadelerini kullandı.



GUDMUNDSON YARIŞI

İtalyan basını West Ham ve Newcastle United'ın Genoa'nın 26 yaşındaki İzlandalı forveti Albert Gudmundson'u transfer etmek için yarış halinde olduğunu öne sürdü. Yıldız oyuncuya16 milyon Euro değer biçiliyor.



KEYİFLİ BİR MAÇ İZLETTİRECEĞİZ

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Şanlıurfaspor maçıyla ilgili, Girdiğimiz pozisyonları bundan önceki maçlara göre daha iyi değerlendirip keyifli bir karşılaşma izlettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



VALLECANO PEREZ'E EMANET

Miguel Crespo'nun da formasını giydiği İspanyol ekibi Rayo Vallecano teknik direktörlük görevine İnigo Martinez'in getirildiğini duyurdu. Vallecano ligde 24 puanla 14. sırada bulunuyor.

ŞAMPIYON AURIER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Serge Aurier, beklenenden daha erken döndü. Takımla çalışmalara başlayan ve Prag kadrosunda yer alan tecrübeli sağ bek, Okan Buruk'un formayı vermesi durumunda yeni takımıyla ilk heyecanını taraftarı önünde yaşayacak.



AİLE TAKIMI GALATASARAY

G.Saraylı futbolcuların her galibiyet sonrasında taraftarları çocuklarıyla birlikte selamlaması Kolombiya basınının da ilgisini çekti. Futbol Red, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in oğlu Salvador ile tribünleri selamlasını haberleştirdi. Ayrıca Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun da taraftarı selamladığı anlar hatırlatıldı. Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in bu konuda uzman olduğu belirtilirken, "Aile Takımı Galatasaray" yorumu yapıldı.

OKAN BURUK: KUPAYI İSTİYORUZ

Kopenhag maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Avrupa'da yolumuza maç maç bakacağız. Prag'ı yenmek istiyoruz. Genel hedefimiz tüm maçları kazanmak. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdik. Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa bizim hedefimiz. İyi ve mücadeleci oyunumuzu Avrupa'da kupa alarak taçlandırmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Stada gelen herkesin de bize destek olmasını bekliyorum" diye konuştu. Öte yandan Lucas Torreira da "Saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Her maç gol atmanın hayalini kuruyorum. İnşallah atacağım" ifadelerini kullandı.



EN KÜÇÜK HATAYI CEZALANDIRIRLAR

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, Galatasaray maçıyla ilgili, "Kaliteli bir takımla oynayacağımız için hem fiziksel hem mental olarak iyi durumda olmamız gerekiyor. Hem sahada hem yedek kulübesinde iyi oyuncuları var. En küçük bir hatamızda bizi cezalandırırlar."ifadelerini kullandı.



YAYIN İHALESİ İÇİN KRİTİK TOPLANTI

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Yayın İhale Komisyonu, dün Riva'da toplandı. Açıklamada, "Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artıracak, kulüplerimize daha fazla gelir yaratacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliği konularıyla beraber futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri karşılaştırılmalı olarak masaya yatırıldı ve tartışıldı" denildi. Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin ihale 29 Şubat tarihine kadar tamamlanacak.



GENÇLER'E YOK A.GÜCÜ'NE VAR

TFF 18 Şubat'ta Ankaragücü ile Galatasaray arasındaki maçın Eryaman Stadı'nda oynanacağını resmen duyurdu. Öte yandan aynı stadı kullanan 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin maçlarının ise Eryaman'da oynanmayacağı bildirildi.

KUPADA DERBİ HEYECANI

ING Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş Emlakjet evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 yenerek kupada adını yarı finale yazdırdı. Kupada Beşiktaş'ın rakibi ise deplasmanda İzmir ekibi Aliağa Petkim'i 81-68'lik skorla geçip kupanın dışına iten Fenerbahçe Beko oldu. Yarı finalin diğer eşleşmesi ise Anadaolu Efes-Pınar Karşıyaka olmuştu. Dün oynanan maçlarla belirlenen son eşleşme ise Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko oldu. Bu eşleşmeyle birlikte yarı finalde derbi heyecanı da yaşanacak. Kupada Efes-Karşıyaka maçı yarın 18.00'de, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ise saat 21.00'de oynanacak. Yarı final eşleşmelerini kazanan takımlar pazar günü Türkiye Kupası şampiyonluğu için kozlarını paylaşacak.



PROMES'A 6 YIL HAPİS

Kariyerinde Ajax, Sevilla ve Spartak Moskova gibi takımlarda forma giyen ve 50 kez Hollanda Milli Takım formasını terleten yıldız oyuncu Quincy Promes hapis cezası aldı. Ocak 2020'de Brezilya'dan Belçika'nın Antwerp limanına giden giden iki gemide 1.350 kilo uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. Bu kaçakçılık olayına Quincy Promes'in de adı karışmıştı. Hollanda mahkemesi 9 yıl hapsi istenen Quincy Promes'a 6 yıl hapis cezası verdi.



GÜREŞTE 3 SPORCU FİNALDE

Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde rakiplerini mağlup eden Evin Demirhan Yavuz, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit finale çıktı. 3 sporcu bugün altın madalya için mindere çıkacak.



SİVAS'TA AYRILIK YAŞANDI

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gambiyalı futbolcu Modou Barrow ile yolların ayrıldığını duyurdu. Uygun, takımdan 1 oyuncunun daha ayrılmak istediğini söyledi ancak isim vermedi.



BOSTON SERİYİ 5'LEDİ

NBA'de Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'i 118-110 yendi ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Boston Celtics'te Jaylen Brown 19, Al Horford ve Derrick White 16'şar sayı üretti.