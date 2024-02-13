Fenerbahçe’nin yeni transferi Rade Krunic taraftarların tepkisini çekti!

Fenerbahçe'nin ara transferde Milan'dan renklerine bağladığı Rade Krunic, 2-2 biten Alanyaspor maçında taraftarların büyük tepkisini çekti. Mücadelenin 12. dakikasında savunmanın solunda meşin yuvarlakla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun top kaybı sonrası Alanyasporlu futbolcular ceza sahasına girdi.

Çekilen şutu kaleci Dominik Livakovic kurtardı. Ancak; dönen topu Loide Augusto ağlara gönderdi ve Alanya'yı 1-0 öne geçirdi. O esnada Rade Krunic'in hafif tempoda koşarak pozisyonu izlemesi ve müdahale için rakibe yaklaşmaması taraftarları çileden çıkardı ve pozisyon sosyal medyada çok tartışıldı. Krunic, Fenerbahçe'de şu ana kadar 7 maça çıktı ve takımına 1 asist katkısı sağladı.

SAMANDIRA'NIN KEYFİ YOK

26. haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, dün bu maçın hazırlıklarına başladı. Samandıra'da yapılan antrenmanda ısınma, koordinasyon, pas çalışmasının yanı sıra dar alanda çift kale maç yapıldı. Futbolcuların neşesiz tavırları dikkatlerden kaçmadı.



SZYMANSKI PARAŞÜTSÜZ DÜŞÜŞTE

Bu sezon Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Sebastian Szymanski, son haftalarda büyük düşüş yaşıyor. İlk 20 haftada 9 gol, 9 asist üreten Polonyalı futbolcu, son 6 maçtır gol atamıyor. Szymanski, son 5 maçtır da gole katkıda bulunamıyor.

ÖNCE KANSERİ SONRA NİJERYA'YI YENDİ

Dortmund'un yıldızı Sebastian Haller, 2023'ün Temmuz ayında yakalandığı testis kanserini yenip sahalara dönmüştü. Haller, final maçında Nijerya'ya attığı golle skoru 2-1'e getirip Fildişi Sahilleri'nin Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasını sağladı.



HALTERDE ŞOV YAPIYORUZ

Bulgarıstan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo ile altın, silkmede 88 kilo ile gümüş madalya kazandı. Cansu, 163 kilo ile 23 yaş altı Avrupa rekoru kırıp 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Gamze Altun, silkmede 92 kilo ile Avrupa rekoru kırıp altın aldı. Gamze toplamda 157 kg ile gümüş aldı.



RÜZGAR ESİNCE DJIKU DÜŞTÜ!

G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, F.Bahçe-Alanya maçını yorumladı. Öztürk, "Rakibimiz sahada kazanmayınca farklı yaklaşıyor. Bir algı operasyonu yürütülüyor. Şampiyonlukta 20 takım emek sarf ediyor. Bu bir, 'Ben bu sene kulübü bırakacağım, işimin başına geçeceğim, beni de şampiyon yapın' gibi emeklilik ikramiyesi değil. Hakem iki net kırmızı kartı vermedi. Her meslekte işini iyi yapanlar ve kötü yapanlar vardır, kötü kalpliler vardır. Icardi güreşçi değil. F.Bahçeli futbolcuyla bir güreşe katıldı. Dün (Djiku'ya) dokunurken herhalde kuvvetli bir rüzgar esti ki penaltı verildi" dedi.



TFF'YE ENDİŞELERİMİZİ BİLDİRDİK

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün zemin kriziyle ilgili konuştu. Ergün, "A.Gücü Stadı'nın zemininde bir takım sıkıntı var. TFF'ye endişelerimizi bildirdik. Sonuçta kararı onlar verecek. Programımızı Ankara'ya gidecek şekilde yapıyoruz. Aksi bir bildirim bize yapılmadı" ifadelerini kullandı.



KEDİDİR KEDİ

Süper Lig'in 25. hafta maçında Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın son anlarında sahaya bir kedi girdi. Sarı- Kırmızılılar da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ajan 1905 de her zerrede" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım Galatasaray taraftarlarından da çok sayıda beğeni aldı. Ayrıca, Kadıköy'de sahaya giren kedi 2 yıl önce Galatasaray'ın o dönemki başkanı Burak Elmas'ın sahiplendiği Simba'ya da çok benzetildi ve taraftarlar tarafından konu ile ilgili çok sayıda esprili bir paylaşım yapıldı.

GÜREŞTE ÜÇ SPORCUMUZ FİNALE ÇIKTI

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromende güzel haberler... Grekoromen stilde 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Rıza Kayaalp finale çıktı. Yunus Emre Başar, bugün finalde Ermeni Malkhas Amoyan'la, Ali Cengiz, Sırp Aleksandr Andreevitch Komarov'la, Rıza Kayaalp ise bireysel sporcu Sergei Semenov'la karşılaşacak. Adem Burak Uzun (55 kg) ile Enes Başar (63 kg) elendi.

ABOUBAKAR'A TRANSFER TEKLİFİ

Beşiktaş'ta geleceği belirsiz olan Vincent Aboubakar için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan habere göre, LA Galaxy, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor. ABD ekibi, Kamerunlu golcüye 18 aylık sözleşme teklifinde bulundu.

VARDAR: GÜVEN EKSİKLİĞİ VAR

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futboluyla ilgili konuştuk. Belli konularda güven eksikliği olduğunu söyledik" şeklinde konuştu.

HEYECAN KATLANIYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi dün gerçekleştirildi. Çeyrek final kuraları sonrası Trabzonspor-Başakşehir, Beşiktaş-Konyaspor, Ankaragücü- Fenerbahçe ve Galatasaray- Karagümrük eşleşti.

Ankaragücü-Fenerbahçe maçının galibiyle Beşiktaş- Konyaspor karşılaşmasının kazananı yarı finalde karşılaşacak. Trabzonspor-Başakşehir maçında tur atlayan takım ise Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının galibiyle mücadele edecek. Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 2 ayaklı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmalarının tarihleri daha sonra açıklanacak.



4 BÜYÜKLER YARI FİNALDE EŞLEŞEBİLİR

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Türk futbolunun lokomotifleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor rakiplerini elediği taktirde yarı finalde birbirlerine rakip olacaklar. Futbolseverler yarı finalden itibaren derbi izleme şansı bulacak.



EYÜP GÜLDÜ

Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor, orta sıralarda yer alan G.Birliği'ni ağırladı. İstanbul ekibi 18. dakikada Gianni Bruno'nun golüyle öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Eyüp maçı 1-0 kazandı ve geçen haftaki Giresun beraberliğini telafi etti.



SÜPER SAMSUN

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Samsunspor, Antalyaspor'u konuk etti. İlk yarıda Antalya'nın Buksa ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'dan iptal edildi. 60. dakikada Marius Mouandilmadji, Karadeniz ekibini 1-0 öne taşıdı. 90+1'de yeni transfer Muja skoru 2-0 yaptı.