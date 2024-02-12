Ziraat Türkiye Kupası’nda gözler çeyrek ve yarı final kuralarına çevrildi | Kura çekimi saat 14.00’te A Spor ekranlarında...

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, bugün çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Kura çekimi, Türkiye'nin spor ekranı A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Vava- Cars Fatih Karagümrük, Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı. Dev heyecanda çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bugünkü kura sonrası eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların günü ve saati de belirlenecek.

TORREIRA'YA ÇİFTE PASTALI KUTLAMA

Orta sahada Galatasaray'ın dinamosu olan Lucas Torreira, 28 yaşına girdi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle doğum günü geçen yıl kutlanmayan futbolcuya, arkadaşları tarafından bu nedenle çifte pasta kesilmesi dikkatlerden kaçmadı. Galatasaraylı futbolcuların tek tek pasta yedirdiği Torreira duygu dolu anlar yaşadı. Pasta ile poz veren Torreira için kulübün sosyal medya hesabından da paylaşım yapıldı. Taraftarlar da bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

TERMİNATÖR BARIŞ

YER aldığı tüm kulvarlarda iddialı olan Galatasaray'da bu sezon jokerlerden biri olan Barış Alper Yılmaz, istikrarlı görüntüsünü sürdürüyor. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 38 maçta 1991 dakika süre alan Sarı- Kırmızılı futbolcu, 4 gol attı, 4 de asist üretti. 21 maçta ilk 11'de şans bulan Barış Alper Yılmaz, sadece Sivasspor ile oynanan karşılaşmada cezalı olduğu için forma giyememişti. Futboluyla taraftarları mest eden Yılmaz, başarılı grafiğiyle Avrupa kulüplerinin de iştahını kabartmaya devam ediyor. İtalyan kulüplerinin yakında takibindeki Barış Alper Yılmaz'ın kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek.

EN KÖTÜSÜ ANGELINO

ASLAN'DA beklentileri karşılayamayan ve Roma'ya transfer olan Angelino, Inter'e 4-2 kaybettikleri maçta kendi kalesine gol attı. 61'de yerini Spinazzola'ya bırakan İspanyol futbolcu, mücadeleyi 5.1 reyting puanıyla tamamlayarak maçın en kötüsü oldu.

ŞAMPİYON OLAMAZSAK PAKETLERLER

GALATASARAY'IN 2 numarası Metin Öztürk, Beyaz TV'ye konuştu. Öztürk, "İkincilik bizim için başarısızlıktır. Şampiyon olursak Başkanımız Dursun Özbek devam edebilir. Bizde diğer kulüpler gibi 10- 20 sene kalamıyorsunuz. Şampiyon olamadığınız takdirde, paketleyip gönderiyorlar" dedi.

SAKATLARDAN MÜJDELİ HABER GELDİ

LİGDE Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Victor Nelsson ile Kerem Aktürkoğlu'nun durumu belli oldu. İki futbolcu ile ilgili gelen son bilgiye göre; iki isimde de korkulan olmadı. Hem Kerem Aktürkoğlu hem de Nelsson, 22 Şubat Perşembe günü oynanacak Sparta Prag maçında görev alabilecek.

TÜM GÖZLER YENİLERDE

BEŞIKTAŞ, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün saat 20.00'de deplasmanda eski hocası Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta evinde Trabzonspor'u mağlup eden Kara Kartal, Kayseri karşısında da kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Siyah-Beyazlılarda kadroya katılan yeni transferler Joe Worrall, Al Musrati ve Ernest Muci'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor. Beşiktaşlı taraftarların tüm gözlerinin yeni transferlerde olacağı mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak.

TAYFUR BİNGÖL 2 AY OYNAMAYACAK

BEŞIKTAŞ, Tayfur Bingöl'ün uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiğini duyurdu. 31 yaşındaki oyuncunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Öte yandan sakatlıkları bulunan Rashica, Ghezzal, Svensson, Salih, Aboubakar ve Yakup Arda da Kayseri'ye götürülmedi.

HASRETİ DİNDİRMEK İSTİYOR

TRABZONSPOR Süper Lig'in 25. haftasında bugün saat 17.00'de sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. kupada adını çeyrek finale yazdıran Bordo-Mavililer, ligde ise oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı. Fırtına bugün Hatayspor'u mağlup ederek kötü gidişata bir son vermek istiyor. Bordo-Mavili takımda sakatlığı bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, kadro dışı olan Umut Bozok ve Afrika Kupası'nda bulunan Pepe ile Onuachu forma giyemeyecek.

MEUNIER 11'E GEÇİYOR

TRABZONSPOR'UN yeni transfer Thomas Meunier, Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. Meunier, Hatayspor maçıyla birlikte ilk 11'deki yerini almaya hazırlanıyor. Yoğun maç trafiği nedeniyle takımla birlikte çok fazla antrenman yapma şansı bulamayan Belçikalı oyuncunun daha çok görüntülü analizler üzerinden Abdullah Avcı'nın oyun planına adapte olmaya çalıştığı öğrenildi. Gençlerbirliği maçında uzatmalarla birlikte 74 dakika oyunda kalan 32 yaşındaki tecrübeli sağ bek ilk maçında asist yapmayı başarmıştı.

FIRTINA'DA FLAŞ KARAR! UMUT BOZOK AFFEDİLDİ

TRABZONSPOR'DA kadro dışı bırakılan Umut Bozok, Abdullah Avcı'dan özür dileyerek yeniden takıma döndü. 19 Ocak tarihinden itibaren takımdan ayrı şekilde çalışmalarını bireysel olarak sürdüren tecrübeli ismin, Hatayspor ile oynanacak maçın hazırlıklarının yapıldığı sırada takıma katıldığı öğrenildi. Umut, bu sezon 4 maça çıkıp gol atamadı.

GÖZTEPE HATA YAPMADI

TRENDYOL 1. Lig'in 22. haftasında zirve mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 yendi. İlk yarısı 0-0 biten maçta goller 2. yarıda geldi. Konuk ekip Göztepe 64. dakikada Ramulo'nun asistinde Yalçın Kayan'ın golüyle ön geçti. 90+2'de Ramulo farkı 2'ye çıkardı. Göztepe son 5 maçta 4. kez kazandı.

KONYASPOR KAPTI KAÇTI

ALT sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 38. dakikada Guilherme'nin pasına hareketlenen Cikalleshi'nin ceza sahası içinden pasında Prip, topu ağlara gönderdi: 1-0. Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu sezon 4. sarı kartını görerek Galatasaray maçında cezaya düştü.

G.ANTEP'E HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

GAZİANTEP FK, konuk olduğu İstanbulspor'u 3-1 yendi. İstanbulspor 6. dakikada Loshaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. Dragus 15. dakikada eşitliği sağladı: 1-1. Dragus 60. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 1-2. 90+5'te Sorescu skoru ilan etti. İstanbulspor'un golünü atan Loshaj 70'de kırmızı kart gördü.

YİĞİDOLAR 1 ATTI 3 ALDI

TRENDYOL Süper Lig'in 25. haftasında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. 30. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Manaj ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Maçın 2. yarısında Çaykur Rizespor'un baskısı sonuç vermeyince Sivas karşılaşmayı 1-0 kazandı.

SAMSUN'UN RAKİBİ ANTALYA

YILPORT Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

DERBİDE ZAFER CİMBOM'UN

TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment'ı 2-1 yendi. Galatasaray'ın gollerini Benan ve Ebru, Beşiktaş'ınkini Halilaj attı.

OLYMPİKOS HOCASINI BULDU

YUNANİSTAN Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos, bir süre önce Carlos Carvalhal ile yollarını ayırmıştı. Kırmızı-Beyazlılar, teknik direktörlük görevine 62 yaşındaki İspanyol Jose Luis Mendilibar'ı getirdi.

VAKIFBANK RAHAT GEÇTİ

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, 108 dakika süren maçta Çukurova Belediyespor'u 25-19, 23-25, 25-23, 25-17'lik setler sonucunda 3-1 mağlup etmeyi başardı.

BARÇA'DAN ONANA ATAĞI

İNGİLİZ basını, Barcelona'nın Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Amadou Onana için gelecek sezon bir teklif yapacağını öne sürdü. Onana'ya Chelsea'nin de ilgisi bulunuyor.

BÜYÜK MAÇLARIN GOLCÜSÜ

INTER'IN bu sezon Borussia Mönchengladbach'tan kadrosuna kattığı Fransız golcü Marcus Thuram, Roma ve Lazio'ya 2'şer gol atarken, Napoli ve Milan karşısında da 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İSPANYA ARDA'YI KONUŞUYOR

İSPANYA La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Girona ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi oldu. Eflatun-Beyazlıların gollerini 6. dakikada Vinicius, 35 ve 54. dakikalarda Bellingham ile 61. dakikada Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, 77'de- Vinicius'un yerine oyuna dahil oldu. 7 ay sonra ilk kez taraftarı önüne çıkan yıldız futbolcu perfomansıyla göz doldurdu. Bir penaltı yaptıran genç yıldız etkili oyunuyla İspanyol basınından da tam not aldı. Marca genç yıldız için "Sadece 15 dakika sürdü ve maçın sonucu belli olmuştu ama Bernabeu ve Arda Güler bunun için minnettardı" derken Planeta Realmadrid ise "Sahaya her çıktığında çok ilginç hareketlere imza atıyor. Örneğin Joselu'nun kaçırdığı penaltıyı o yaptırdı. Ayrıca Güler, harika bir kişiliğe sahip" değerlendirmesinde bulundu.

DEV MAÇ EFES'İN OLDU

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında, Galatasaray Ekmas, Anadolu Efes'i konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan Lacivert-Beyazlı takım 95-92 galip ayrıldı. Efes'te Tibor Pleiss 22 sayı ile öne çıkarken, Galatasaray'da ise Klemen Prepelic 29 sayıyla maçın en skoreri olsa da takımının yenilgisini önleyemedi. Diğer sonuçlar: Samsun-Fenerbahçe: 75-96, Tofaş-Aliağa: 84-71.

ARSENAL'DEN YARIM DÜZİNE GOL

PREMİER Lig'de Arsenal, deplasmanda West Ham'ı 6-0 yendi. Londra derbisinde Arsenal'in gollerini 32'de Saliba, 41'de (pen) ve 63'te Bukayo Saka, 44'te Gabriel, 45+2'de Leandro Trossard ve 65'te Declan Rice kaydetti. 'Topçular' bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltti. Günün diğer maçında ManU, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1'lik skorla devirdi.

FIORENTINA FARKA KOŞTU

FIORENTINA İtalya Serie A'nın 24. hafta maçında sahasında konuk ettiği Frosinone'yi 5-1 mağlup etti. Mor Menekşeler'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Belotti, 19'da Ikone, 43'de Quarta 53'de Gonzalez ve 85'de Barak kaydetti. Frosinone'nin tek golünü ise 66'da Mazzitelli attı. Fiorentina 37 puana yükselirken, Frosinone ise 23 puanda kaldı.

RENNES TEK GOLLE GÜLDÜ

FRANSA Ligue 1'in 21.haftasında Rennes deplasmanda Le Havre ile karşılaştı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 60. dakikada Bourigeaud kaydetti. Ligdeki 8. galibiyetini alan Rennes bu sonuçla 31 puana yükselirken ev sahibi ise 24 puanda kaldı. Konuk takım Avrupa kupalarına katılmak için ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor.

DEV MAÇ EFES'İN OLDU

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında, Galatasaray Ekmas, Anadolu Efes'i konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan Lacivert-Beyazlı takım 95-92 galip ayrıldı. Efes'te Tibor Pleiss 22 sayı ile öne çıkarken, Galatasaray'da ise Klemen Prepelic 29 sayıyla maçın en skoreri olsa da takımının yenilgisini önleyemedi. Diğer sonuçlar: Samsun-Fenerbahçe: 75-96, Tofaş-Aliağa: 84-71.