Kartal Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir yara aldı! Fenerbahçe zirveyi Galatasaray’a kaptırdı

ŞAMPİYONLUK yolunda kritik bir maça çıkan Fenerbahçe, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir yara aldı. 7'de Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 12'de Ferdi Kadıoğlu'nun pasında araya giren Eduardo, Djiku'nun müdahalesine rağmen Oğuz Aydın'a pasını aktardı. Oğuz, Sisto'yu gördü. Sisto'nun penaltı noktası üzerinden şutunda kaleci Livakovic'ten dönen topu sol çaprazdan Augusto düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 0-1. 18'de Tadic gelişine vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi. 24'te Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. 47'de Djiku'nun yere düştüğü pozisyonda hakem penaltıyı verdi. 49'da Tadic, penaltıdan topu ağlara yolladı: 1-1. 53'te İrfan Can ortaladı, Dzeko'nun kafa vuruşunu Ertuğrul harika kurtardı. 59'da Mert Müldür'ün kale sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1. 63'te Augusto, ceza yayı üzerine gelerek yerden sert vurdu, köşeden ağlara gitti: 2-2. 77'de İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda Ertuğrul topu kornere gönderdi.

KADIKÖY'DE BİTMEYEN KABUS

FENERBAHÇE, Süper Lig'de bu sezon dış sahaya göre iç sahada kötü sonuçlar alarak taraftarlarını şaşırttı. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda oynadığı 12 maçın 11'ini kazanırken sadece tek beraberlik yaşadı. Kadıköy'de ise işler tersine döndü. Fenerbahçe, iç sahada 13 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'a yenilirken, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile berabere kaldı. Kanarya dış sahada sadece 2, iç sahada ise tam 9 puan kaybı yaşadı.

GOLLERİ UZAKTAN YİYOR!

LIVAKOVIC, 3 isabetli şuttan 2'sini ağlardan çıkardı. Hırvat eldiven, ligde 19 gol yerken bunların 7'sini ceza sahası dışından atılan şutlar sonrası ağlarında gördü. Livakovic, yüzde 37'lik oranla ceza sahası dışından en çok gol yiyen isim.

23 HAFTA SONRA ZİRVEDEN İNDİ

FENERBAHÇE dün Alanyaspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla hem iki puan hem de zirveyi kaptırdı. Sarı-Lacivertliler böylece tam 23 hafta sonra liderlikten indi. Fenerbahçe 2. haftada zirveye çıkmış ve ardından hep orada kalmıştı.

CENGİZ BU KEZ KAYIPLARDA

SON haftaların en formda ismi olan Cengiz Ünder dün büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İlk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu 46'da oyundan alındı.

REKORA RAĞMEN İKİ PUAN GİTTİ

Fenerbahçe, bu sezon galip gelemediği Süper Lig maçları arasında en fazla şut çektiği (25) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (55) karşılaşmayı Alanyaspor ile oynadı.

KAHVECİ: ÖZÜR DİLERİZ

İRFAN Can Kahveci: Üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Daha uzun bir yol var önümüzde. Gönül isterdi ki kafa vuruşum gol olsaydı... Daha çok maç var. 2-2 bitti. Şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz.