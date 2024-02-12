SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kartal Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir yara aldı! Fenerbahçe zirveyi Galatasaray’a kaptırdı

12’de Augusto’nun golüyle şoka giren Kanarya ikinci yarının başında Tadic (pen.) ve Dzeko ile 2-1 yakaladı. Ancak Augusto 63’te yine sahneye çıkınca Fenerbahçe zirveyi Galatasaray’a kaptırdı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Şubat 2024 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:02
Kartal Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir yara aldı! Fenerbahçe zirveyi Galatasaray’a kaptırdı

ŞAMPİYONLUK yolunda kritik bir maça çıkan Fenerbahçe, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir yara aldı. 7'de Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 12'de Ferdi Kadıoğlu'nun pasında araya giren Eduardo, Djiku'nun müdahalesine rağmen Oğuz Aydın'a pasını aktardı. Oğuz, Sisto'yu gördü. Sisto'nun penaltı noktası üzerinden şutunda kaleci Livakovic'ten dönen topu sol çaprazdan Augusto düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 0-1. 18'de Tadic gelişine vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi. 24'te Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. 47'de Djiku'nun yere düştüğü pozisyonda hakem penaltıyı verdi. 49'da Tadic, penaltıdan topu ağlara yolladı: 1-1. 53'te İrfan Can ortaladı, Dzeko'nun kafa vuruşunu Ertuğrul harika kurtardı. 59'da Mert Müldür'ün kale sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1. 63'te Augusto, ceza yayı üzerine gelerek yerden sert vurdu, köşeden ağlara gitti: 2-2. 77'de İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda Ertuğrul topu kornere gönderdi.

KADIKÖY'DE BİTMEYEN KABUS
FENERBAHÇE, Süper Lig'de bu sezon dış sahaya göre iç sahada kötü sonuçlar alarak taraftarlarını şaşırttı. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda oynadığı 12 maçın 11'ini kazanırken sadece tek beraberlik yaşadı. Kadıköy'de ise işler tersine döndü. Fenerbahçe, iç sahada 13 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'a yenilirken, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile berabere kaldı. Kanarya dış sahada sadece 2, iç sahada ise tam 9 puan kaybı yaşadı.

GOLLERİ UZAKTAN YİYOR!
LIVAKOVIC, 3 isabetli şuttan 2'sini ağlardan çıkardı. Hırvat eldiven, ligde 19 gol yerken bunların 7'sini ceza sahası dışından atılan şutlar sonrası ağlarında gördü. Livakovic, yüzde 37'lik oranla ceza sahası dışından en çok gol yiyen isim.

23 HAFTA SONRA ZİRVEDEN İNDİ
FENERBAHÇE dün Alanyaspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla hem iki puan hem de zirveyi kaptırdı. Sarı-Lacivertliler böylece tam 23 hafta sonra liderlikten indi. Fenerbahçe 2. haftada zirveye çıkmış ve ardından hep orada kalmıştı.

CENGİZ BU KEZ KAYIPLARDA
SON haftaların en formda ismi olan Cengiz Ünder dün büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İlk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu 46'da oyundan alındı.

REKORA RAĞMEN İKİ PUAN GİTTİ
Fenerbahçe, bu sezon galip gelemediği Süper Lig maçları arasında en fazla şut çektiği (25) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (55) karşılaşmayı Alanyaspor ile oynadı.

KAHVECİ: ÖZÜR DİLERİZ
İRFAN Can Kahveci: Üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Daha uzun bir yol var önümüzde. Gönül isterdi ki kafa vuruşum gol olsaydı... Daha çok maç var. 2-2 bitti. Şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular yer alıyor?
Danıştay’dan skandal karar| FETÖ’cüleri akladılar HSK’nın itirazını yok saydılar! Hem göreve iade hem de tazminat...
Türk Telekom
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Rekor üstüne rekor kırdı: Son 1 ayda yüzde 16.9, yıl başından bu yana ise yüzde 21 getiri!
Mansur’un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!
Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı
CHP’li Yılmaz Büyükerşen hadsiz sözlerle Osmanlı Devleti’ni hedef aldı! Nebi Hatipoğlu’ndan sert tepki: Kadınlar canımız, Osmanlı Atamızdır
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Sürekli bombalanan hapishane...
Fenerbahçe gerilimli maçta zirveyi kaptırdı!
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! CHP’ye ’DEM’li tepki... Terör baronlarından medet umuyorlar
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
SON DAKİKA