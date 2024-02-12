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Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk başarılı performansıyla tarih yazıyor! Yüzde 84 galibiyet ve 2.64 puan ortalaması elde etti

Cimbom’un teknik direktörü Okan Buruk, bu sezon ligde 25 maçta 66 puan topladı. Yüzde 84 galibiyet ve 2.64 puan ortalaması elde etti. Ayrıca Okan Buruk yönetimindeki Aslan,5 2 gol atıp, 14 gol yedi. 2.08 gol ortalaması tutturan Galatasaray, performansıyla parmak ısırttı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Şubat 2024 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:02
Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk başarılı performansıyla tarih yazıyor! Yüzde 84 galibiyet ve 2.64 puan ortalaması elde etti

GEÇEN sezon Galatasaray'a 23. şampiyonluğunu tattıran Okan Buruk, göz dolduran performansına bu sezon da devam ediyor. Kulüp efsanelerini tek tek sollayan başarılı çalıştırıcı için taraftarlar, 'Son İmparator' yorumları yapılıyor.

BAŞ DÖNDÜREN İSTATİSTİKLER
BU sezon Cimbom'un başında ligde çıktığı 25 maçta 21 zafer elde eden Buruk, sahadan 3 kez beraberlikle ayrıldı. Aslan'ın hocası, bu sezonki tek yenilgisini Hatayspor deplasmanında 2-1 ile aldı. Yüzde 84 galibiyet yüzdesi elde eden Buruk, 2.64 de puan ortalaması yakalayarak büyük beğeni topladı. Sarı-Kırmızılılar, bu maçlarda 52 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Cimbom'un attığı gol ortalaması ise 2.08 olarak kayıtlara geçti.

EN UZUN SERİYE ADIM ADIM
TARAFTARI önünde müthiş bir grafik çizen G.Saray, 16 zaferle Avrupa'nın 5 büyük liginde iç sahada devam eden en uzun galibiyet serisine ulaşan takım oldu. Aslan, en son bunu 2001-2002'de 18 galibiyetle Mircea Lucescu ile yaşamıştı. Ayrıca geçen sezon yediği gol ortalaması 0.75 olan G.Saray bu sezon rakamı 0.56'ya çekti ve 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana en düşük ortalamayı elde etti.

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