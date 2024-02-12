Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal puan kaybına rağmen umutlu konuştu: Sonuna kadar bırakmayız

SÜPER Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile Kadıköy'de 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal karşılaşmanın ardından konuştu. İsmail Kartal Sarı-Lacivertli taraftarlardan özür diledi ve kendilerine güvenmelerini istedi. Maçı kazanmayı çok istediklerini ifade eden Kartal, "yi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi. Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Oyunun temposunu düşürmeliydik" dedi.

TEMPOYU KONTROL ETMELİYDİK

LIGDE daha çok maç olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bu bir yarış, uzun bir maraton. Önümüzde daha çok maç var. Sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Taraftarlarımız sakin olsun ve bize güvensin. Sezon sonu mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. Rakiplerin çok süre geçirdiğinden şikayet eden Kartal şöyle bitirdi: Rakibimiz iyi mücadele etti fakat burada hangi takımla oynarsak oynayalım gelen takımın oyuncuları yerden kalmıyor. Sürekli oyun hızımızı yavaşlatıyorlar. Hakemleri uyarıyoruz ama onlar çok müdahale etmiyorlar.

DEVRE ARASINDA KORİDOR KARIŞTI

FENERBAHÇE-ALANYASPOR karşılaşması başından sonuna kadar gergin geçen bir maç oldu. İlk yarı sonunda takımlar tünelden geçip soyunma odasına girerken Fenerbahçe'nin İtalyan stoperi Leonardo Bonucci ile Alanyaspor yardımcı antrenörü Metin Aktaş arasında arbede yaşandı. Birbirlerinin üzerine yürüyen iki isim çevrede bulunan iki takım oyuncuları ve güvenlik güçlerinin müdahelesiyle sakinleştirilmeye çalışıldı. Kısa bir süre sonra iki isim de soyunma odasına gitti ve yaşanan olay son buldu. 36 yaşındaki stopere bu olaydan dolayı ceza gelebileceği de gelen haberler arasında.

GALİBİYETİ KAÇIRDIK

ALANYA Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın sonlarında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Tekke, "Oyuncularımı tebrik ederim. Böyle bir ambiyansta, her şeyi düşündüğünüzde, yenilen goller, verilen penaltı, fauller, ilk yarı bizim oyuncumuza yapılan faul... Son dakikalarda da galibiyeti kaçırdık. Genel hatlarıyla iyiydik. Oyun olarak cesurduk. Bazı bölümlerde iyiydik. Daha fazlasını istedik. Değerli bir 1 puan ama asıl maçlarımız bu haftadan sonra başlıyor, Galatasaray maçına kadar" dedi.

EDİN DZEKO 5 HAFTA SONRA

Sarı-Lacivertlilerin golcü oyuncusu Edin Dzeko, 5 hafta aranın ardından fileleri sarstı. Gol orucunu bozan Bosna Hersekli santrfor, Süper Lig'de bu sezon 17. kez ağları havalandırmaya başardı.

MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI!

MAÇ sonu ortalık karıştı... G.Saray, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" mesajını paylaştı. F.Bahçe'den ise, "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan kulübe notumuz; 'Kişi kendinden bilir işi.' F.Bahçe DAKİKA şampiyon olacak" cevabı geldi.

KIRMIZI &PENALTI TARTIŞMASI

Kritik maçta 3 pozisyon tartışıldı. Tadic'in bileğe basmasına kırmızı kart, Cengiz'in müdahalesine 2. sarı kart beklendi. Djiku'nun kazandığı penaltıya da itiraz edildi.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Bu sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında da stadyumu doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.

GÖNDERİLECEKTİ KURTARICI OLDU!

İTALYAN ekibi Lazio'ya transferi son anda yatan İngiliz futbolcu Ryan Kent dün akşam 3 ay sonra ilk kez forma giydi. Dzeko'nun yerine 85. dakikada oyuna giren yıldız futbolcu en son Süper Lig'deki Adana Demirspor maçının sonlarında forma şansı bulmuştu.