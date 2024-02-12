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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat camiaya mesaj verdi: Bize güvenmeye devam edin

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, “Beşiktaş’a güvenmeye devam edin. Çok fazla transfer yapmayacağız, doğru transfer yapacağız. Bundan sonra felsefemiz bu” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Şubat 2024 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:02
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat camiaya mesaj verdi: Bize güvenmeye devam edin

ARA transferin son gününde yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlı kulübün Başkanı Hasan Arat, katıldığı bir televizyon kanalında açıklama yaptı. Yeni transferlerle ilgili konuşan Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a güvenmeye devam edin. Beşiktaş'tan güveninizi eksik etmeyin. Beşiktaş çok büyük camia. Yağız da imzaladı. Bu Türkiye'de bir ilktir. Çok fazla transfer yapmayacağız, doğru transfer yapacağız. Bundan sonra felsefemiz bu" dedi. Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş'ta karakterli tüm futbolcular efsanedir. Muçi de buna adaydır" ifadesini de kullandı. Beşiktaş Muçi ve Musrati transferleriyle büyük yankı uyandırırken 14 yaşındaki genç yetenek Yağız Karabulut'u da kadrosuna katarak dikkat çekmişti. Genç oyuncu için Samet Aybaba da "Geleceğimiz bu, çok var böyle oyuncumuz. İnanalım, sevelim, güvenelim" ifadelerini kullanmıştı.

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