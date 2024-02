Transferde son gün şov yapan Beşiktaş, 6 futbolcusu için imza töreni düzenledi

Beşiktaş; Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Al Musrati, Yağız Karabulut ile sözleşmeleri uzatılan Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için imza töreni düzenledi. Başkan Hasan Arat, "Kartallar yüksek uçar. Fernando Santos'a 80'e yakın isim önerildi.

Santos, Muci ve Musrati'yi istedi. İkisi de burada. Camiamız, yaşanan güzellikleri anlamayıp, başka yere çekmeye sebep olanlara karşı birlikte olalım" dedi. Muci, "Taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızım" dedi. Al Musrati, "Büyük bir kulübe geldim. Takıma her şeyimi vereceğim" diye konuştu. Worrall, "Her şeyimle buraya uyuyorum. Mutluyum" derken, Svensson, "Her şey yolunda" ve Semih Kılıçsoy da "Burada uzun yıllar kalmak istiyorum" ifadesini kullandı.



TÖRENDE YAĞIZ SÜRPRİZİ

Dünkü imza törenine Beşiktaş altyapısına transfer olan Yağız Karabulut'un da katılması dikkati çekti. 14 yaşındaki futbolcu, "Balıkesir'den geldim. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Sol açık ve 10 numarada oynayabiliyorum. Samet hocamıza ve başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.